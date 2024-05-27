Актору було лише 37 років. Трагічний інцидент стався близько 3 години ночі в суботу 25 травня.
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Що відомо про смерть Джонні Вактора
Як повідомляє Департамент поліції Лос-Анджелеса, зловмисники начебто намагалися вкрасти каталітичний нейтралізатор з автомобіля актора. Мати жертви, Скарлетт, заявила, що Джонні, не чинив опору і не провокував нападників, але вони все одно застрелили його, перш ніж втекти з місця події. На виклик прибула поліція, і пораненого Вактора терміново доставили до лікарні. Проте, на жаль, врятувати його життя не вдалося.
Водночас підозрювані зуміли втекти з місця злочину. Поліція Лос-Анджелеса розпочала ретельне розслідування для встановлення всіх обставин трагічного інциденту та затримання зловмисників.
Він був справді єдиним у своєму роді, і з ним було приємно працювати кожен день. Наші думки та молитви до його близьких у цей важкий час,
– зазначили в госпіталі, куди потрапив актор.
У Джонні залишилися мама та два молодші брати Ленс і Грант.
Що відомо про Джонні Вактора
- Майбутній актор народився 1986 року в Чарльстоні, штат Південна Кароліна.
- Свою акторську кар'єру він розпочав з епізодичних ролей на телебаченні.
- Першою помітною роботою Вактора став драматичний серіал "Армійські дружини".
- Згодом він також з'явився у низці популярних шоу, таких як "Край "Дикий Захід", "Мислити як злочинець", "За вовчими законами", "Пожежна частина 19" та інших. Джонні встиг спробувати себе у різних амплуа, демонструючи акторський хист.
- Проривом для нього стала роль Брандо Корбіна у культовому телесеріалі "Загальна лікарня". З 2020 по 2022 рік він знявся у понад 160 епізодах шоу, що принесло йому неабияку популярність.