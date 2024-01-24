Вона назвала колишню ведучу "Орла і Решки" безпринципною. Крім того, додала, що Тодоренко все одно в якому лайні зніматися.

Вас також може зацікавити Поки рідну Одесу обстрілюють: зрадниця Тодоренко похизувалася розкішним відпочинком на Мальдівах

Експіарниця потролила зрадницю Тодоренко

Катерина продовжує отримувати запрошення від російських ЗМІ, які прагнуть залучити Тодоренко до своїх програм. Зовсім недавно телеканал "360" запросив ведучу на своє ранкове шоу "Звезда в халате".

Запускаємо нову ранкову програму "Звезда в халате" – інтервʼю із зірками, добре, веселе, без політики,

– написала росіянка Євгенія.

У відповідь на це Пріміна написала: "Ми обговорили з Регіною вашу пропозицію щодо шоу, і вона б дуже хотіла прийняти в ньому участь. Але є маленьке "але". Якби ваше ранкове шоу називалось "вагіна у халаті", то ця безпринципна ре(ва)гіна погодилась би й безплатно. Їй п*х в якому лайні зніматися".



Експіарниця потролила Регіну Тодоренко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Це вже не вперше

У листопаді кілька росіян звернулися до Катерини з пропозиціями щодо співпраці з Регіною. Примітно, що піарниця постійно неординарно їм відповідає.

Зокрема, коли Тодоренко отримала запрошення виступити в шоу "Звезды сошлись", яке присвячене "красивим і розумним жінкам" російського шоубізнесу, Пріміна саркастично висловила своє збентеження, оскільки не зрозуміла, чому телеведучу включили в список вродливих та інтелігентних. Попри це вона все ж надала контактну інформацію для того, щоб "зв'язатися" безпосередньо з Тодоренко. Водночас експіарниця навмисне дала не особисті дані Регіни, а натомість вказала номер телефону ритуальної фірми "Вічна пам'ять" у місті Тверь.



Експіарниця потролила Регіну Тодоренко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, ще один російський пропагандист шукав "інформаційної підтримки" для фільму про єдність росіян. У відповідь піарниця повідомила йому, що передасть запит до СБУ та сайту "Миротворець".



Експіарниця потролила Регіну Тодоренко / Скриншот з інстаграм-сторіс