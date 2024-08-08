Після дворічної паузи: Чорногорія повернеться на Євробачення-2025

Чорногорія повертається на Євробачення. Там анонсували конкурс Montesong 2024 – національний відбір.

Національний мовник Чорногорії RTCG оприлюднив документ, де мовиться про правила проведення конкурсу Montesong 2024. Найімовірніше, таким чином країна готується до Євробачення-2025.

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Наразі невідомо, коли відбудеться конкурс. Учасники мають надати свої пісні до 1 жовтня цього року. Композиція має бути більш ніж на половину однією з мов, якими найбільше спілкуються в Чорногорії – чорногорська, сербська, боснійська, хорватська.

Комісія відбере 16 найкращих пісень, автори яких продовжать боротьбу на конкурсі. Переможця оберуть шляхом голосування журі та глядачів.

Нагадаємо, Чорногорія вперше виступила на Євробаченні у 2007 році. Країна відмовилась від участі у музичному конкурсі у 2023 році, що проходив у британському Ліверпулі. Причиною стала фінансова неспроможність. Так Чорногорія два роки пропустила Євробачення.