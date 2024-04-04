У захопливому анонсі повідомляється, що на відвідувачів міста чекає низка виступів найяскравіших зірок з тогорічного шоу. Зокрема, українського гурту. Крім того, за тиждень до гранд-фіналу будуть проходити вечірки, танці, їжа, напої та багато інших подій.

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Всі заходи відбуватимуться в Eurovision Village у парку Фолькетс. Так, єврофани матимуть змогу спостерігати за виступами артистів та різними шоу на сцені Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.

Спеціально для пісенного конкурсу організатори виділили вулицю Friisgatan, де відвідувачі зможуть насолодитися їжею та напоями.

Крім того, в районі Malmö Live і Malmö Central Station також будуть створені невеликі майданчики для концертів та вистав.

Де б ви не опинилися в місті, ви зможете взяти участь у якомусь заході, пов'язаному з Євробаченням. Одним словом: наше щасливе місце,

– наголосили організатори події.

На єврофанів чекає ціла низка захопливих виступів. Танцювальні постановки 90-х, вечір з ABBA, концерт хору Happy Voices, драг-шоу та виступ українського гурту Go-A – це лише деякі з запланованих заходів. Крім того, на сцену вийде Кончіта Вурст з живим концертом.

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