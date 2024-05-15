Не пропустіть Була в стосунках із Дантесом, а вийшла заміж за свого директора: де зараз Світлана Тарабарова

Як Альона та Кет оголосили про свої стосунки

Після фіналу Євробачення-2024 барабанниця поділилася фотографіями, на яких була зображена зі співачкою Aiko. На знімках вони обіймалися та цілувалися.

Nemo виграв мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на Євробаченні значно більше,

– зазначила Кет Альмагро.

Що відомо про участь Aiko та Кей Альмагро в Євробаченні