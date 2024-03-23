Єврейська народна пісня "Хава нагіла" розриває тікток

Тікток дивує своїми трендами. Цього разу юзери фанатіють від єврейської пісні "Хава нагіла", під яку українці обожнюють потанцювати під час родинних застіль і весіль.

Неочікувано для всіх у мережі завірусилася одна з найдавніших і найпопулярніших єврейських пісень "Хава нагіла".

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Хвиля популярності "Хава нагіли" у тікток

Запальна пісня стрімко підкорює тікток. Юзери записують жартівливі відео під неї, точніше – під її приспів: "Уру, уру ахім! Уру ахім бе-лев самеах. Уру ахім, уру ахім! Бе-лев самеах",

У роликах тіктокери висміюють життєві ситуації, кумедні історії з рідними, свої любовні перепитії, супроводжуючи жарти рухами єврейського народного танцю.

Історія пісні "Хава нагіла"

Композиція створена в 1918 році фольклористом Авраамом Цві Ідельсоном на мелодію, яку він почув від хасидів у 1915 році в Палестині. Авраам написав слова до музики. Утім, існує теорія, що Ідельсон поцупив текст до пісні у свого учня Моше Натанзоном.

Є думки, що сама мелодія композиції була створена ще в середині XIX століття в єврейських містечках України. Оринігальний ритм спочатку був дуже повільним. А сучасне звучання він набув лише в 30-х роках.

З івриту "Хава нагіла" перекладається як "радіймо". Композиція досить швидко набула популярності, а за декілька років її знали навіть за кордоном.

До речі, "Хава нагіла" дуже схожа на іншу знамениту єврейську пісню "Сім сорок". Дослідник єврейської старовини Борис Дорфман вважає, що текст пісні було складено на честь прибуття поїзду “Одеса-Київ” ще до Першої Світової війни.

Хава нагіла – слухати онлайн пісню: