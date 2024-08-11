Художниця Гапчинська вперше показала відбудований дім, який розграбували й пошкодили окупанти

Будинок художниці Євгенії Гапчинської сильно постраждав під час окупації Макарівського району Київської області. Росіяни забрали цінні речі та пограбували дім зірки.

З моменту деокупації Євгенія вирішила відновити помешкання. Після закінчення ремонту вона показала результат плідної роботи.

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Наразі Гапчинська проживає у будинку разом з сином. За словами знаменитості, вже кілька місяців вона перебуває з рідною людиною там.

Я винаймала бригаду, і там зробили дах, і стіни всередині, і вікна. Ці фотографії я вчора робила,

– поділилася художниця.



Пошкодження будинку Гапчинської / Скриншоти з відео



Відновлене помешкання Гапчинської / Скриншоти з відео

Зірка додала, що протягом тривалого часу працювала з психологами після деокупації рідної домівки. Втім, лише на початку цього року Євгенія перестала звертатися за допомогою до спеціалістів, оскільки їй вже стало легше.

Як це не дивно, сама я відновитися не могла. Я працювала з психологом. Працювала довго і важко. На Новий рік я вже припинила працювати з психологами й знайшла в собі сили жити. У мене було три психологи, з якими я працювала,

– розкрила Гапчинська.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія розповіла про історію створення картини під назвою "Буданов і чарівне жабеня". На цьому полотні вона зобразила керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова разом із жабою, яка проживає в його кабінеті. Цю роботу Гапчинська продала за 6 тисяч доларів.