Найкращий друг Зеленського, Кошовий, розповів, як часто і про що спілкується з президентом

Найкращий друг президента – це Євген Кошовий, з ним вони раніше разом працювали в "Кварталі 95". Днями комік розповів про спілкування з Володимиром Зеленським під час війни.

Зокрема, гуморист розсекретив, як часто йому вдається поспілкуватися з главою держави. До того ж Євген розсекретив, про що вони з Володимиром зазвичай говорять.

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Що Кошовий розповів про спілкування з Зеленським під час війни

З'ясувалося, що вони рідко розмовляють. В основному переписують. У рідкісних випадках президент може поговорити з найкращим другом телефоном, зазвичай це відбувається пізно вночі.

Пару разів бачилися. Хотілося б частіше, але ми розуміємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його прагнення до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо,

– підкреслив Євген.

Він додав, що зазвичай спілкується з другом на різні теми. За що зачепилися — про те і говорять. Часто розповідають одне одному про поїздки до військових.

Буваємо на фронті в одних і тих же місцях з невеликою різницею у часі. Або ми перші їдемо кудись з виступами чи відвозимо допомогу, а через деякий час і він приїздить у це місце. Або навпаки – він відвідує якусь позицію, а незабаром і ми туди їдемо. Так виходить. Навіть під час повномасштабного вторгнення ми з Володимиром Олександровичем ходимо одними дорогами,

– зауважив гуморист.

Що відомо про взаємини Кошового та Зеленського

Євген і Володимир спілкуються вже близько 20 років.

Гуморист раніше розповідав, що вважає президента своїм єдиним найкращим другом.

"Як може бути багато найкращих друзів? Думаю, що він один. Це Володимир Олександрович. А решта – друзі, яким я довіряю, в яких я впевнений. З Володимиром Олександровичем я провів набагато більше часу, ніж з іншими. І ситуації були різні, про які міг сказати тільки йому", – підкреслив комік.