Він зізнався, що звинувачує себе через те, що зараз не воює. Водночас усвідомлює, що "пісні теж треба співати".

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Чи готовий Андрій Кравченко зізнався, чи готовий піти воювати

Артист поділився, що якщо він зараз не на фронті, то має допомагати військовим. Артист підкреслив, що наразі своєю творчістю робить більший внесок, ніж міг би зробити в армії, але повністю готовий піти в армію, якщо це буде необхідно.

Є докори сумління. І я сам себе за це мучу, але я розумію, що і пісні треба співати,

– додав виконавець.

Інтерв'ю з Андрієм Кравченко: дивіться відео онлайн

Що інші зірки кажуть про мобілізацію

Андрій Хливнюк переконаний, що зараз військовозобов'язані не мають чекати на повістку, бо це екзистенційна війна за існування української нації.

Мусимо відбитися і мусимо перемогти або загинути,

– наголосив військовий.