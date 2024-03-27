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Яку пенсію отримує Олександр Терен
Він пояснив, що сума залежить від прожиткового мінімуму, вислуг років, посади, офіційної зарплатні.
Це дуже великий ряд причин які впливають власне на кінцевий результат пенсії, яку людина отримує внаслідок отримання інвалідності. Я зараз належу до першої групи,
– поділився військовий.
Водночас він зазначив, що отримає трохи більше, ніж 15 тисяч гривень враховуючи його штатну посаду
Наприклад, ти займаєш якусь керівну посаду відповідно на тебе ж більше закладається заробітної плати і відповідно воно потім все конвертується в пенсію,
– пояснив Олександр.
Водночас інших виплат від держави воїн наразі не отримує.
Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн
Хто такий Олександр Терен і що про нього відомо
- Це український доброволець, який вступ у військо з початком повномасштабного вторгнення, приєднавшись до батальйону "Карпатська Січ", де виконував роль мінометника.
- Водночас під час запеклих боїв у Харківській області він зазнав серйозних поранень, у результаті яких втратив ноги.
- Після цього захисник пройшов реабілітацію у США, де йому встановили протези. Він вже навчився на них ходити, бігати та навіть керувати автомобілем.
- Цікаво, що Терен минулого року брав участь в "Іграх Нескорених", де став бронзовим призером з плавання.
- Крім того, воїн написав книгу "Історія впертого чоловіка", а зараз активно розвиває інклюзивне тревелшоу "Відвал ніг, або All інклюзив".