На кадрах можна було побачити помітно підрослих Сашка та Ліну. Також виконавиця опублікувала й інші фото та поділилася своїми думками про емоційний стан на тлі повномасштабного вторгнення.
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Який вигляд зараз мають діти ONUKA
Співачка поділилася різними кадрами з галереї. Серед них були фото собаки, квітів та дітей, Саші й Ліни, які помітно подорослішали. На одній зі світлин можна було побачити, як син співачки захоплено грає на планшеті, а на іншій – донька показує гримасу.
Мені здається, я маю показувати, як ми живемо, і наскільки це можливо, продовжуємо радіти життю,
– зазначила артистка.
Вона додала, що українці втомилися жити в пресингу постійної загрози і її, як і всіх, дуже гнітять новини й невідомість майбутнього, проте вона вірить в Україну й вирішила частіше ділиться з шанувальниками реаліями свого життя.
Що відомо про дітей Нати Жижченко
- Несподівано для всіх 13 травня 2020 року на світ з'явився первісток лідерки гурту ONUKA – Сашко. Новина про народження застала шанувальників зненацька, адже вагітність співачки трималася в таємниці.
- Другу дитину виконавиця народила вже під час повномасштабного вторгнення і першу ніч свого народження її донька провела в укритті.
- Ната і Євген назвали дівчинку на честь відомої письменниці Ліни Костенко, якою Ната захоплювалася під час вагітності.
Вона мені резонувала. Її позиція, і те, що вона людина-легенда. І те, що вона зараз продовжує діяльність, а також її робота в зоні ЧАЕС після аварії. Це людина настільки всебічно крута: брила, стовп, на якому тримається наша культура, наше суспільство,
– зазначала співачка.
- Цікаво, що ім'я Ліна походить від слова льон. ONUKA пояснила, що обрала це ім'я для донечки через його простоту та жінжність.