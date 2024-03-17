Цікаво Я є частиною великого народу, – зрадниця Повалій похизувалася російським паспортом

Який має вигляд обранець Яни Соломко

Виконавиця поділилася романтичною світлиною, на якій зафіксовано ніжний момент між парою: Яна ніжно поклала підборіддя на голову чоловіка й обійняла його. Її партнер лисий та має бороду.

Цікаво, що на фото закохані постави у білих сорочках.

Ось як це відчувається, коли це справжнє кохання,
– зазначила під фото співачка.

Яна Соломко з коханим
Яна Соломко з коханим / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про Яну Соломко

  • Дівчина стала відомою після участі в першому сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Тоді вона стала фіналісткою шоу, але перемогу не здобула.
  • Яна деякий час намагалася розпочати співочу кар'єру в Україні, однак її спроби виявилися невдалими.
  • У 2020 році стало відомо, що Соломко переїхала до Москви, де почала виступати під псевдонімом SOYANA. Тоді вона заявила: "Шкода, що моя країна не приймає мене так само, як приймають тут".
  • Навіть після початку повномасштабного вторгнення виконавиця виступала в Росії.
  • Втім, у вересні 2023 року вона прийняла рішення покинути Росію. Разом зі своєю донькою артистка оселилася в Маямі.