Цікаво Я є частиною великого народу, – зрадниця Повалій похизувалася російським паспортом

Який має вигляд обранець Яни Соломко

Виконавиця поділилася романтичною світлиною, на якій зафіксовано ніжний момент між парою: Яна ніжно поклала підборіддя на голову чоловіка й обійняла його. Її партнер лисий та має бороду.

Цікаво, що на фото закохані постави у білих сорочках.

Ось як це відчувається, коли це справжнє кохання,

– зазначила під фото співачка.



Яна Соломко з коханим / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про Яну Соломко