Вона підкреслила, що не можна силувати людей повертатися, коли їм нема куди. Водночас дружина президента додала, що дуже хоче, аби всі українці повернулися додому.

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Яка позиція Олени Зеленської щодо ситуації з біженцями

Перша леді підкреслила, що хоче, щоб українські жінки з дітьми, які були змушені покинути Україну з міркувань безпеки, повернулися додому. Водночас вона розуміє, що значна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не може цього зробити через руйнування їхніх домівок.

Це неправильно – силити людей повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними. Більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, тому що їхній дім знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не будуть робити різких рухів. Це наші партнери, це країни, які нас підтримують. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії,

– зазначила дружина президента.

Олена Зеленська наголосила на нагальній потребі миру, спокою та відновлення, щоб забезпечити цим людям стабільне середовище для повернення та добробуту їхніх дітей.

Інтерв'ю з Оленою Зеленською: дивіться відео онлайн

Скільки українців залишили свої домівки

За даними Організації Об'єднаних Націй, наразі в Україні налічується близько 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а також 6,3 мільйона біженців, які проживають в інших країнах. У своїй заяві Верховний комісар підкреслює, що загалом 10 мільйонів людей були змушені покинути дім.

Тим часом російська влада зазначає, що в межах її кордонів також проживає значна кількість переміщених українців – 1,3 мільйона осіб. Однак слід зазначити, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) має обмежений доступ до цих даних.