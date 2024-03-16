Схуднення, експерименти з образом: як змінилась Настя Каменських за 20 років кар'єри

Настя Каменських – одна з найвідоміших українських співачок, хоч під час війни її популярність значно впала. Зірці 36 років, а на сцені вона ще з нульових. Пропонуємо переглянути, як змінилась співачка за роки музичної кар'єри.

Настя Каменських народилась у Києві, пише Show 24. Її сім'я теж пов'язана з музичною сферою: Лідія Каменських працювала в Народному хорі імені Верьовки, а хрещена Алла Кудлай – народна артистка України.

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Початок кар'єри Каменських та дует з Потапом

Каменських закінчила музичну школу, а вже у 17 років взяла участь у фестивалі "Чорноморські ігри", де виборола Гран-прі. Того самого року з нею змагалась і Надя Дорофєєва.

Відтоді почалась музична кар'єра Каменських. Вона стала учасницею дуету "Потап і Настя", який свого часу був одним з найпопулярніших російськомовних гуртів.



Потап і Настя / Фото Telegraf

Перший пробний трек "Не пара" показав, що Потап і Настя вдалий тандем, тому вони продовжили співпрацю. Та розповідаючи про цей дует, неможливо забути подяку "Росії від всіх українських артистів" у 2014 році, вже під час російсько-української війни; та гастролі країною-агресором.

У дуеті в Насті Каменських був доволі відвертий образ: сукні й топи з декольте, мініспідниці, яскраві макіяжі. У 2009 вона стала "Найкрасивішою жінкою України" за версією Viva.



Настя Каменських і Потап / Фото ТСН

Згодом стиль співачки частково змінився через різку зміну ваги. На її шляху до схуднення були жорсткі дієти, голодування. Та згодом вона стала займатися спортом і дотримуватися правильного харчування. Так Каменських схуднула на три розміри й вже у 2015 хвалилась оновленою фігурою.



Каменських до і після схуднення / Фото з інстаграму співачки

Сольна кар'єра Насті Каменських

У 2017 році гурт "Потап і Настя" оголосив, що ставить кар'єру на паузу. Натомість кожен з артистів став займатися сольною кар'єрою. Настя Каменських почала випускати пісні під псевдонімом NK, її першою роботою був кліп "Это моя ночь".

Наступного року творчість Каменських отримала латиноамериканські мотиви. Кліп Elefante один з найбільш переглянутих з усього репертуару NK.

NK – Elefante: дивіться відео онлайн

У 2019 році Настя Каменських та Олексій Потапенко зіграли весілля.



Весілля зірок / Фото з інстаграму Каменських

Каменських часто експериментувала з образами, не боялась робити відверті світлини для соцмереж. Вона брала участь у багатьох розважальних і талант-шоу, продовжувала випускати нові роботи й отримувати нагороди. Вийшло у Насті й кілька україномовних пісень.

Експерименти Каменських з образами / Фото з інстаграму зірки

Який вигляд зірка має зараз

З початку повномасштабного вторгнення Каменських засудила війну, але довгий час була в Іспанії. Згодом вона повернулась до України, виступала з концертами, давала інтерв'ю. Співачка розповідала, що за час війни знову набрала вагу, але вирішила не ґвалтувати себе важкими тренуваннями й харчуванням за розкладом.

Зараз Настя Каменських виступає з другою частиною туру "Я – Україна".

Як за 20 років кар'єри змінилась Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки, гурту "Потап і Настя", "Люкс ФМ", "Апостроф"