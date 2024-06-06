Оновили дані та стоять на обліку: що кажуть українські зірки про готовність отримати повістку

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє закон про загальну мобілізацію. Відповідно до нього кожен військовозобов'язаний може отримати повістку, а після 18 травня згідно з новим законом, усі чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити дані в ТЦК.

Хтось з українських знаменитостей вже несе службу в лавах Збройних сил, а комусь ще навіть не вдалось стати на облік. Що говорять зірки про повістки та хто готовий взяти до рук зброю, читайте в матеріалі Show 24.

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Дмитро Монатік

На початку повномасштабної війни український співак був за кордоном. Він зізнавався, що хотів вступити до війська, але прийняв рішення бути поруч із сім'єю та підтримувати артфронт. Дмитро казав, що не може уявити того, що когось вбиває.

10 травня мережу облетіло відео, як Монатіка зупинили представники ТЦК в Києві. Співак розповів, що вони запитали чи обновив він дані та попросили показати військовий квиток.

На військовому обліку стою. Дані поновив. Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами й такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік – відпустили, – написав артист.

Анатолій Анатоліч

Український ведучий наприкінці травня уже вп'яте приходив до військкомату, щоб оновити дані, однак знову марно.

Чоловік розповів, що в попередні рази його спроби були даремними через великі черги до ТЦК. Цього разу він вирішив скористатись опцією електронної черги, однак в установі Анатолію сказали, що ця функція діє в тестовому режимі, а електронна черга наразі не працює.

Потім йому сказали брати талончик і ставати в чергу, але біля військкомату вже було понад сто людей. Чоловік розповів, що обурений такою організацією, але хоче зробити все по-чесному.

Дмитро Коляденко

Шоумен заявив, що хоче бути чесним перед своєю країною, тому не боїться йти до ТЦК, щоб оновити дані.

Дмитро стоїть на військовому обліку, але зазначає, що хоче поїхати до дітей у Болгарію, тому піде до військкомату, щоб отримати пін-код у військовий квиток.

Тимур Мірошниченко

Телеведучий має військове звання молодшого лейтенанта та відвідує ТЦК та СП кожні пів року, бо цього вимагає українське законодавство.

Раніше Тимур казав, що наразі працюватиме на інформаційному фронті та збиратиме гроші. Зараз чоловік має бронювання, адже його професія належить до частини критичної інфраструктури країни. Мірошниченко каже, що коли настане момент, що потрібно буде взяти до рук зброю, то за кордон він не тікатиме.

Позитив

На початку повномасштабного вторгнення співак записався до місцевої тероборони. Тоді він довго стояв у черзі, бо на військкоматі сказали, що його справа – це співати. Потім Олексій (справжнє ім'я виконавця) поїхав у Хмельницький і вже там став на військовий облік.

Співак казав, якщо отримає повістку, то відправиться на фронт. Він навіть був на полігонах і вчився збирати автомат і стріляти.

Потап

Більшість часу репер проводить за межами України. Навіть зараз Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста) знаходиться за кордоном.

Чоловік восени 2022 року розповідав, що дуже рвався на фронт і навіть попросив батька записати його в тероборону "заочно". Згодом репер навіть показав у мережі контракт, адже люди почали глузувати із заяви виконавця.

Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно та вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну, – розповідав виконавець.

Після цього Потап більше не висловлювався ні про оновлення даних у ТЦК, ні про бажання піти на фронт.

Олег Скрипка

Раніше лідер гурту "ВВ" казав, що при потребі готовий взяти до рук зброю, але зазначав, що артисти можуть допомогти країні: проводячи концерти й збираючи кошти.

Однак зараз співак дотримується думки, що кожен сам має ухвалити рішення щодо мобілізації. У травні Скрипці виповнилось 60 років, тому до служби чоловік вже не придатний.

Володимир Дантес

Раніше співак розповідав, що "майже списаний" для армії, адже має значні проблеми із зором.

У мене одне око майже не бачить, 10% зору. Як мені у військкоматі у 18 років сказали: "Ти цей папір бачиш?". Кажу: "Так". "Ну будеш його перебирати", – розповів виконавець.

Зараз Дантес займається зборами на потреби української армії.

Віталій Борисюк

Минулого року чоловіку Ольги Сумської виповнилось 60 років. Жінка розповідала, що у Віталія хороша фізична форма й він готовий вступати до ЗСУ.

Вона також зазначила, що два тижні після початку повномасштабної війни її чоловік ходив до військкомату, але тоді йому сказали, що поки не на часі, бо зараз беруть тільки військових.

Сергій Середа

Чоловік української співачки MamaRika ще раніше обрав інформаційний фронт і волонтерство. Він поривався на фронт, але дружина стримувала це бажання.

Нещодавно Сергій заявив, що він би не хотів попасти на фронт, бо боїться. Тому зараз намагається ефективно допомагати тим, хто там перебуває.

Вова Борисенко

Співак, який став популярним завдяки участі у "Фабриці зірок", минулого року отримав повістку. Однак розповів, що через епілептичний синдром не може піти на передову.

Водночас його брат-близнюк Саша наразі повістки не отримував.