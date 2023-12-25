24 Канал зібрав привітання від українських зірок для співвітчизників.

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Юлія Саніна

Співачка поширила атмосферне відео, де виконала колядку "Роди, Боже, жито". У ролику артистка з'явилася у чарівній білосніжній сукні з різнокольоровим орнаментом.

"З Різдвом, мої рідні люди", – написала виконавиця.

КRUТЬ

Співачка поширила відео, де заспівала свою композицію "Забери мене до себе на Різдво" і зіграла на бандурі просто на вокзалі.

"Прийшло моє найулюбленіше свято в році ! З Різдвом Христовим, любі. Дякуємо нашим дівчатам і хлопцям, за те, що ми можемо їсти кутю. Важкий рік був. Загадаю замість різдвяного дива краще більше дронів. Бережіть себе", – підкресилила співачка.

Лілія Ребрик

Телеведуча виставила миле відео з чоловіком та доньками й привітала зі святом.

"З Різдвом Христовим від нашої родини. Миру, любові, розуміння, єднання і сили нашим побороти зло", – підкреслила зірка.

Jerry Heil

Співачка опублікувала затишні фото за різдвяним столом і написала привітання для українців.

"З Різдвом Христовим! Для усіх українців у світі це не просто свята – це дні єднання зі своєю історією та природою за через звичаї. Колядки, а потім щедрівки – наша молитва до Бога, до сил природи про мир та злагоду. Обов'язково просімо, вірмо і не забуваймо дякувати", – зазначила виконавиця.

Григорій та Христина Решетники

Подружжя з дітьми зняли миле відео, де Христина з синами постали в новорічних светрах.

"З Різдвом Христовим. Перемоги Україні, миру, злагоди та любові кожній українській родині", – написала під дописом зіркова родина.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця виставила відео з різдвяної фотосесії з рідними під щедрівку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

"Ой радуйся земле, Син Божий народився. Бажаю усім здоров'я, миру, тепла і сімейного затишку", – наголосила танцівниця.

Анатолій Анатоліч

Ведучий виставив щасливе сімейне фото, де позували не лише вся його сім'я, а й собака Айза.

"Тут справа не в датах, а у твоєму сприйнятті реальності та себе. Ми українці, ті самі, завдяки кому звучить один із головних символів Різдва, і завдяки кому зараз стримують дикого звіра з півночі. Тому всіх зі святом. Обіймаю. Вітаю. Слава ЗСУ! Слава Україні!", – підкреслив шоумен.

Jamala

Виконавиця опублікувала святкову світлину та привітала українців з Різдвом.

"Що можна нам всім побажати – нашої перемоги, миру, щастя та здоров'я кожному. Щоб Бог, не залежно того, якої ви конфесії, чув ваші молитви. З прийдешніми святами", – написала співачка.

Monatik

Виконавець поширив затишне відео, де заспівав "Щедрий вечір" & "Направляй мене".

"Нехай Різдво багато щастя принесе. І кожен з нас згадає про добро просте.

У це Різдво нехай розвіється журба і кожен з нас скаже прості рідним слова: "Щедрий вечір! Добрий вечір!

Добрим людям на здоров'я!", – зазначив співак.

Як інші зірки привітали українців з Різдвом