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Як Анатоліч відреагував на обстріл рідного Кривого Рогу
Ведучий зі щемом пригадав свою юність, яка пройшла у місті.
Ми переїхали на мікрорайон Східний коли мені було десь років 11. Звідти я їздив на швидкісному трамваї в 95 гімназію. Ту саму, в якій навчався президент. Влітку ми ходили на солоне озеро між першим і другим східними мікрорайонами. А ввечері я любив пройтися по кам'яних джунглях, до продуктового магазина мого друга,
– розповів Анатолій.
Після цього він висловив співчуття землякам.
Ракети влучають в сусідні будинки, а два роки тому окупанти не дійшли до мого будинку під Вишгородом кілька кілометрів. Війна ближче, ніж здається. Як би ми до неї не звикали,
– додав шоумен.
Що відомо про російський обстріл Кривого Рогу
- Ввечері 12 березня було зафіксовано три влучання російських ракет у дев'ятиповерховий та п'ятиповерховий будинки.
- На жаль, четверо людей загинули, ще близько 40, у тому числі діти, отримали поранення.
- Серед наймолодших постраждалих були 2-місячний хлопчик і 11-місячна дівчинка, що вчергове підкреслює рівень цинізму російських військових.