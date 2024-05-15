З чого починала реперка, як реалізовувала задуми та які виклики були на шляху до успіху, далі в матеріалі Show 24.

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Дитинство та юність

Альона Савраненко, більш відома як alyona alyona, родом із Кіровоградської області. Дівчина виросла у простій сім'ї. Коли їй виповнилось 13 років, родина переїхала до селища міського типу Баришівка, що на Київщині.

За два роки юна Альона також взялась до роботи. Дівчинка встигла випробувати власні сили в професіях продавчині, касирки, прибиральниці тощо. Реперка здобула дві вищі освіти, за фахом вона – психологиня та педагог.

Alyona Alyona в юності / Фото з інстаграму зірки

Alyona Alyona в юності / Фото з інстаграму зірки

У Баришівці працювала вихователькою у дитячому садочку, а потім була й завідувачкою у селі Дернівка.

Alyona Alyona працює в дитячому садочку / Фото з інстаграму зірки

Початок і розвиток кар'єри

У 2018 році український ютуб підірвав трек "Рибки", який і приніс славу виконавиці.

alyona alyona – "Рибки": дивіться відео онлайн:

Реперка вирішила покинути педагогіку та повністю присвятила себе музичній сфері, не прогадавши з вибором. Наступні релізи alyona alyona були ще успішнішими. До прикладу, у 2019 році вийшов дебютний альбом під назвою "Пушка". Американське видання Vogue навіть назвало виконавицю найнесподіванішою зіркою репу. У тому ж році дівчина стала авторкою треку "Вільна", який виконують Тіна Кароль і Юлія Саніна.

У 2020 році alyona alyona у співпраці з Іваном Клименком запустила музичний лейбл ENKO. До слова, сьогодні він один із наймасштабніших в Україні. Крім того, реперка є власницею низки престижних нагород і премій, як у межах України, так і поза нею.

Alyona Alyona з Іваном Клименком / Фото з інстаграму зірки

А вже у 2021 році виконавиця випустила 11 треків, записаних із найпопулярнішими зірками українського шоубізу: MONATIK, гурт Kalush, OTOY, KRUTЬ, та створила колаборації з іншими селебреті.

За два роки alyona alyona почала співпрацю зі Spotify, а фото українки з'явилося на білборді на Times Square у Нью-Йорку.

Alyona Alyona на білборді на Times Square у Нью-Йорку / Фото з інстаграму реперки

Участь у Нацвідборі та Євробаченні

Alyona Alyona уже раніше співпрацювала з Jerry Heil. Зірки навіть вирушили у спільний тур Штатами. На тлі такої колаборації дівчата вирішили спробувати власні сили на Національному відборі, щоб вибороти право представляти Україну на європейській арені, що їм і вдалось.

Виконавиці виступили з треком Teresa & Maria та зачарували єврофанів дивовижною постановкою, яку організувала українська режисерка Таня Муіньо.

alyona alyona й Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Особисте життя

Майже рік реперка зустрічалась із відомим тіктокером Денисом, якого публіка знає під псевдонімом YOXDEN. Пара жила разом, а за деякий час alyona alyona оголосила про закінчення стосунків, не називаючи причини.

Alyona Alyona з колишнім хлопцем / Фото з інстаграму виконавиці

Минулого року виконавиця поділилась із публікою, що її серце знову зайняте. Обранцем став музикант Володимир. Пара навіть випустила спільний трек "Викину 2". До слова, фанати звертають увагу на те, що бойфренди alyona alyona дуже схожі між собою.

Alyona Alyona з новим хлопцем: дивіться відео онлайн

Де зараз і чим займається alyona alyona

Реперка вкладає потужні сенси у свої треки. Зокрема, торкається тем війни, екології, стереотипів краси тощо. Дівчина у 2020 році взяла участь в танцювальному шоу "Танці із зірками", щоб на власному прикладі довести, "що дівчата з нетрадиційною зовнішністю можуть робити все що завгодно".

До слова, alyona alyona також змінила й місце проживання. Вона розповіла, що наразі живе у селищі Вигода Івано-Франківської області разом із коханим. Такий стиль життя дозволяє їй побути наодинці із собою та природою.

Я для себе відкрила Франківщину як край. Мені подобається їхня українська мова, діалект, який тут є, й люди. До Києва повертатися не хочу, бо там дуже багато роботи, яка тільки забирає час і не наповнює тебе, – розповіла реп-виконавиця.

Alyona Alyona вже повернулась до України із пісенного шоу, яке проходило у шведському Мальме.