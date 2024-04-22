Артистка зізналася, що не впізнала батька. За її словами, це була зовсім інша людина. Крім того, Огнєвіч уперше поділилася подробицями про службу Леоніда Григоровича.
До теми Після чуток про вагітність: Злата Огнєвіч зворушила фанатів світлинами з мамою
Що Злата Огнєвіч розповіла про свого батька, який в ЗСУ
Виявляється, тато співачки наразі перебуває в Харківській області. Він працює в госпіталі, де лікує поранених солдатів.
Через пів року, коли батько приїхав зі шпиталя, я його не впізнала. Це була зовсім інша людина. Його очі були сумні, він провів дуже багато операцій і ампутацій,
– поділилася артистка.
Злата зауважила, що на початку повномасштабного вторгнення хотіла відвезти батьків у безпечне місце. Однак Леонід Григорович мав інші наміри. Водночас Злата дуже пишається його рішенням.
Він для мене приклад, адже йому понад 65 років, він вже міг би бути на пенсії, відпочивати, але обрав інший шлях і допомагає пораненим. У мене з батьком дуже сильний зв'язок, і з роками він став ще сильнішим,
– підкреслила знаменитість.
Шоу "Пісня мого життя": дивіться відео онлайн
Хто з відомих людей планує долучитися до ЗСУ
- Днями український блогер і автор каналу Geek Journal, Олексій Шкробинець, вступив до лав ЗСУ. Він вважає, що ті, хто не робить активний внесок у перемогу України, по суті, допомагають ворогу, тож закликав громадян підтримувати армію у будь-який спосіб, чи то військовою службою, чи іншими способами.
- Василь Переверзєв, фронтмен гурту "Прозак", теж долучився до лав української армії, а саме до бригади "Азов". Рок-музикант закликав інших також розглянути можливість вступу до лав Збройних сил.
- Журналістка Марія Малевська заявила, що письменник Сергій Жадан розглядає можливість вступу до Збройних сил України, зокрема, до чартерної бригади Національної гвардії України. Про це він нібито сказав їй за кадром. Водночас прямого підтвердження від самого Жадана не було.