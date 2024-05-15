Це наштовхнуло його фанів на думку, що Влад Яма приїхав в Україну. Зауважимо, що танцюрист за час великої війни жодного разу не повертався на Батьківщину.

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Чому фани думають, що Влад Яма повернувся в Україну

Річ у тім, що танцівник опублікував світлину, де видно, як він присів на капот машини. Частину номерів хореограф закрив ногою, проте якщо придивитись, то на автівці видно напис "Поліція".

Я повернувся,

– написав під фото Влад Яма.

Водночас ніяких деталей танцівник не уточнив.

Що відомо про виїзд Влада Ями з України