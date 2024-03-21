Зокрема, чоловік пригадав початок їхніх стосунків, коли вони з Ольгою Михайлівною щодня писали одне одному листи. Крім того, Віктор зізнався, чи хотів ще дітей.

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Що Віктор Кузьменко розповів про стосунки з Ольгою

Чоловік зауважив, що з дружиною прожив 57 щасливих років.

Я пішов в армію, і ми домовилися з Ольгою Михайлівною, що будемо писати одне одному кожного дня листи. Сьогодні якось так дивуюся, про що можна було кожен день писати, але писалося тому, що писало серце. Любов писала,

– розповів батько Скрябіна.

Вже після того, як народився Андрій Віктор зізнається, що в нього "виросли крила". Син, за його словами, був "зв'язуючою ланка між мамою і татом".

Я хотів ще дочку, але Ольга Михайлівна мала тяжкі роди, і вона просто десь трошки, чи страх був, чи щось. А я вже не хотів наполягати,

– додав Кузьменко.

Інтерв'ю з батьком Кузьми: дивіться відео онлайн

Коли померла Ольга Кузьменко

Мама Скрябіна пішла з життя 23 вересня 2023 року у віці 76 років.

З'ясувалося, що жінці діагностували хворобу, що стрімко розвивається. За словами Віктора Кузьменка, вона провела у лікарні близько 7 місяців та мала два інсульти.

Все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка,

– поділилася донька Кузьми.