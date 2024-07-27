Вєрка Сердючка вклонилась Пугачовій на фестивалі Лайми Вайкуле: хто ще з українців там виступив

В Юрмалі триває музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, який щороку організовує Лайма Вайкуле. Попри те, що там виступатимуть "хороші росіяни", українські зірки теж беруть участь у заході.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala триватиме три дні, з 26 до 28 липня, пише Show 24. На ньому виступатиме близько 45 артистів з 14 країн. 26 липня на сцені фестивалю виступали здебільшого українські зірки.

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На фестивалі Лайми Вайкуле виступила Вєрка Сердючка, яка виконала свої хіти. Побачивши у залі росіянку Аллу Пугачову, артистка привіталась, низько вклонилась і заспівала кілька рядків з її пісні "Ты возьми меня с собой".

Сердючка на фестивалі Лайми Вайкуле: відео

"Ми живемо в складні часи. Я, звісно, не могла не приїхати, не підтримати Лайму. Давайте бурхливі оплески Лаймі за те, що вона організовує, попри хейт і усіх мудаків", – сказала Вєрка Сердючка під час виступу.

Вєрка Сердючка нагадувала і про війну: співала "Russia Goodbay!", винесла на сцену український прапор і загадала бажання закінчення війни.

Окрім Вєрки Сердючки, на фестивалі у Юрмалі виступили такі українські зірки: Настя Каменських (яка приїхала разом з Потапом), Макс Барських (який раніше перепрошував за розмивання кордонів з Росією), Alekseev.

Українські зірки на фестивалі в Юрмалі: відео

Примітно, що Надя Дорофєєва та Оля Полякова спершу теж були зазначені в лайнапі. Однак обоє співачок відмовилися виступати в Юрмалі.

У другий та третій день фестивалю виступатимуть російські зірки. Це гурт "Би-2", Андрій Макаревич, Макс Покровський, "Ногу свело" та багато інших. Як правило, ці артисти засудили вторгнення Росії в Україну, а деякі з них отримали громадянство інших країн.

Українські артисти, представлені на фестивалі, знову продемонстрували, що вони не цураються виступати на одній сцені з росіянами та розважати російську публіку. Адже не виключено, що серед глядачів фестивалю не лише Алла Пугачова, але й багато інших представників країни-агресора.