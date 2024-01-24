З'ясувалося, що Андрій й справді був з коханою на відпочинку. Втім, він стверджує, що все дещо не так, як здалося на перший погляд.

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Коханий Тані Пренткович відреагував на хейт через відпочинок на Мальдівах

Чоловік зазначив, що й справді був на острові разом з коханою та дітьми. Водночас він підкреслив, що не прикривався волонтерством для того, щоб поїхати на відпочинок.

"Розумію обурення, розумію реакцію великої кількості людей, але все дещо не так, як описується", – поділився блогер.

З'ясувалося, що благодійні заходи для українських підприємців, на яких мав виступити Андрій, спершу були запланованої на 11 січня, але коли чоловік вже прибув у Варшаву, то йому повідомили про деякі зміни в датах. Гонковський розповів, що організатори нібито не встигали зібрати достатню кількість людей для того, щоб провести івент 11 січня, тому перенесли його на 23 число. Так, за збігом обставин, дружина блогера Тетяна Пренткович разом з дітьми у цей час відпочивала на Мальдівах. Тож, Андрій вирішив декілька днів провести з ними.



Андрій Гонковський розповів про поїздку на Мальдіви / Скриншот з існтаграм-сторіс

Можливо даремно, можливо, помилково, але вже як є,

– написав чоловік.



Андрій Гонковський розповів про поїздку на Мальдіви / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас він додав, що після цього короткого відпочинку повернувся у Варшаву, де провів подію. Також він підкреслив, що за останні декілька тижнів йому з командою вдалося згенерувати 450 тисяч гривень, за які були придбані два дрони Mavik 3T, і їх вже відправили на фронт.



Андрій Гонковський розповів, що купив дрони для ЗСУ / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чоловік також запевнив, що нікого не обманював, а просто не показав частину того, що відбувалося в його житті.

"Ми неідеальні люди… Інколи робимо помилки", – підсумував підприємець.



Андрій Гонковський висловився про свою поїздку на Мальдіви / Скриншот з інстаграм-сторіс