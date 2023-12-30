Лише нещодавно він прокоментував роботу ТЦК в Україні. Тоді виконавець підкреслив, що сьогодні існують значні проблеми з їхнім функціонуванням, тому, на його думку, необхідно переоцінити та переналаштувати цей механізм.
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Тарас Тополя висловився про "ухилянтів" від мобілізації
Співак зазначив, що зараз є чимало людей, які хочуть мінімізувати вплив широкомасштабної війни на їхнє життя.
Я не ідеалізую людей. Я розумію нутро – базовий фундамент багатьох людей. І так, є величезна кількість людей, які п'яте колесо до воза. Війна їм не подобається, вони не хочуть туди заглиблюватися і будуть робити усе, аби вона не прийшла у їхнє життя,
– зазначив лідер "Антитіл".
Він підкреслив, що якщо треба буде, то "вони втечуть". Водночас він вважає, що потім повернуться і будуть критикувати та обурюватися через все, що відбувається в країні.
Тополя також додав, що ці люди, ймовірно, були виховані за певними принципами, і відповідальність за це лежить на їхніх батьках.
"Їх же хтось виховував. Їм же хтось такі принципи заклав. Мабуть, то батьки. То питання тоді до них", – підкреслив артист.
Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн
Що Тарас Тополя казав про повернення на передову
Музикант поділився, що це залежатиме від рішення командуванням, командира бригади або самого Валерія Залужного.
"Мене прямо в холодний піт кидає. Якщо такий момент знову настане, це означатиме, що у нас усередині щось зламалося. Що росіяни досягнуть таких успіхів, за яких знову буде ситуація перших днів війни", – поділився співак.
Зазначимо, що з огляду на статус батька трьох малолітніх дітей, Тарас Тополя має право на відстрочку від мобілізації.