Дехто навіть говорив, що хоче вбити родину інфлюенсерів. Через це Гонковський звертався до поліції, але ті не змогли ніяк допомогти подружжю, тож пара вважає, що потрібно убезпечити їхніх дітей. Переїзд, на їхню думку, дуже з цим допоможе.

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Як Тетяна Пренткович прокоментувала переїзд

Блогерка поспілкувалася з журналісткою та заявила, що не бажає розголошувати детальну інформацію через побоювання за безпеку своєї родини. Водночас зауважила, що ніхто не говорив, що її родина зараз проживає за кордоном.

Вони хочуть нас вбити. Кажуть, щоб ми розбились на літаку. Я вам зараз маю сказати в якій ми країні чи якому місті України? До речі, ми не говорили нічого про за кордон,

– сказала інфлюенсерка.

Важливо зауважити, що прикордонна служба повідомила ЗМІ, що Андрій Гонковський на BMW перетинав українсько-польський кордон 8 січня 2024 року о 10:17 в пункті пропуску "Краківець". Зазначається, що з того часу він в Україну не повертався.

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У січні Андрій Гонковський поїхав за кордон як волонтер для проведення благодійного заходу в Польщі. Втім, події перенесли. Чоловік скористався цим і полетів на острів, де відпочивала його дружина з дітьми.

Пара не повідомила про таку подорож своїм підписникам, проте фото Гонковського з коханою та синами потрапило в інтернет. Це бурхливу реакцію користувачів, навіть військові коментували такий інцидент. До того ж люди почали погрожувати родині.

Після хвилі обурення блогер попросив вибачення за свій вчинок. Тетяна спершу негативно відреагувала на хейт від шанувальників, але зрештою перепросила.