За його словами, вона стала кращою. Крім того, Євген розсекретив, як часто йому вдається спілкуватися з Оленою Зеленською.
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Що Клопотенко сказав про Олену Зеленську
Шеф-кухар зауважив, що рідку спілкується з дружиною президента, але як людина вона йому завжди імпонувала.
Ну, ми з нею не щодня спілкуємося. Так, вона змінилася. Мені здається, що вона стала суперсильною, стала кращою. Ну, вона не була ніколи поганою… Вона мені завжди подобалася, її цінності. Усі ідеї, які я говорю, вона підтримує. Що мені ще потрібно?,
– поділився Євген.
Інтерв'ю з Євгеном Клопотенко: дивіться відео онлайн
Чим зараз займається перша леді України
- Олена Зеленська бере участь в офіційних церемоніях і державних заходах, а також зміцнює дипломатичні зв'язки з дружинами інших світових лідерів. Її внесок відіграє значну роль у формуванні публічного іміджу країни.
- Також дружина президента України впроваджує різні ініціативи, що стосуються психічного здоров'я дітей під час війни.
- Цікаво, що нещодавно Зеленська взяла участь в подкасті, де якраз говорила про ментальне здоров'я української молоді.
- Водночас відомо, що через щільний графік перша леді дуже рідко бачиться зі своїм чоловіком. Їхні зустрічі відбуваються щотижня всього на декілька годин.