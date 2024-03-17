За його словами, вона стала кращою. Крім того, Євген розсекретив, як часто йому вдається спілкуватися з Оленою Зеленською.

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Що Клопотенко сказав про Олену Зеленську

Шеф-кухар зауважив, що рідку спілкується з дружиною президента, але як людина вона йому завжди імпонувала.

Ну, ми з нею не щодня спілкуємося. Так, вона змінилася. Мені здається, що вона стала суперсильною, стала кращою. Ну, вона не була ніколи поганою… Вона мені завжди подобалася, її цінності. Усі ідеї, які я говорю, вона підтримує. Що мені ще потрібно?,

– поділився Євген.

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