Не пропустіть Так с*ка обідно, – відомий кухар натякнув на таємний роман з Поляковою і показав пікантні фото
Що відомо про самопочуття Кейт Міддлтон
За словами інсайдерів, принцеса швидко втомлюється, проте намагається проводити якомога більше часу зі своїми дітьми,
Вона була спустошена, коли лікарі повідомили їй цю новину, але робить усе, що в її силах, щоб залишатися сильною заради своїх трьох маленьких дітей,
– повідомило джерело, близьке до королівської родини.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- 22 березня Її Високість повідомила, що у неї діагностували онкозахворювання після перенесеної на початку року операції на черевній порожнині.
- Кенсінгтонський палац вирішив не розголошувати подальші подробиці щодо типу або стадії раку, але було підтверджено, що Кетрін зараз проходить профілактичну хімієтерапію.
- Через лікування принцеса Уельська не зможе бути присутньою на Великодньому богослужінні з королівською родиною.
- Новина про діагноз застала багатьох зненацька, тож Міддлтон наголосила на важливості приватності для своєї сім'ї в цей складний час.