Не пропустіть Так с*ка обідно, – відомий кухар натякнув на таємний роман з Поляковою і показав пікантні фото

Що відомо про самопочуття Кейт Міддлтон

За словами інсайдерів, принцеса швидко втомлюється, проте намагається проводити якомога більше часу зі своїми дітьми,

Вона була спустошена, коли лікарі повідомили їй цю новину, але робить усе, що в її силах, щоб залишатися сильною заради своїх трьох маленьких дітей,

– повідомило джерело, близьке до королівської родини.

Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон