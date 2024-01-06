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Не пропустіть Скандальний Олександр Волошин виступив проти мобілізації блогерів

Волошин заговорив про спілкування з дівчатами після розлучення

Чоловік зізнався, що спілкування з жінками після розриву з Анною дало йому зрозуміти, що не всі такі ж мудрі, як його колишня. Водночас важливо зазначити, що це спостереження Олександра стосується не всіх дівчат, а саме тих, з якими він особисто спілкувався.

Я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, тому що я після розлучення спілкувався з деякими дівчатами й зрозумів, що, вибачте, вони трохи тупі. Не всі дівчата! Не всі, взагалі не всі! Але ті, з якими я поспілкувався, ну так вийшло… Пацани теж є тупі! Тупіші, ніж дівчата,

– зазначив блогер.

До того ж Олександр поділився, що дорожить можливістю підтримувати зв'язок з колишньою дружиною, тому, якщо Анна погодиться, він би хотів продовжити їхнє спілкування.

Розлучення Трінчер і Волошина

У вересні 2022 року Анна та Олександр одружилися, втім наприкінці листопаду 2023 року подружжя прийняло рішення розірвати шлюб.

За словами колишніх партнерів, основною причиною їхнього розставання стала боротьба Олександра з депресією та обсесивно-компульсивним розладом.



Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото з інстаграму блогера