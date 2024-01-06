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Не пропустіть Скандальний Олександр Волошин виступив проти мобілізації блогерів
Волошин заговорив про спілкування з дівчатами після розлучення
Чоловік зізнався, що спілкування з жінками після розриву з Анною дало йому зрозуміти, що не всі такі ж мудрі, як його колишня. Водночас важливо зазначити, що це спостереження Олександра стосується не всіх дівчат, а саме тих, з якими він особисто спілкувався.
Я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, тому що я після розлучення спілкувався з деякими дівчатами й зрозумів, що, вибачте, вони трохи тупі. Не всі дівчата! Не всі, взагалі не всі! Але ті, з якими я поспілкувався, ну так вийшло… Пацани теж є тупі! Тупіші, ніж дівчата,
– зазначив блогер.
До того ж Олександр поділився, що дорожить можливістю підтримувати зв'язок з колишньою дружиною, тому, якщо Анна погодиться, він би хотів продовжити їхнє спілкування.
Розлучення Трінчер і Волошина
- У вересні 2022 року Анна та Олександр одружилися, втім наприкінці листопаду 2023 року подружжя прийняло рішення розірвати шлюб.
- За словами колишніх партнерів, основною причиною їхнього розставання стала боротьба Олександра з депресією та обсесивно-компульсивним розладом.
Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото з інстаграму блогера
- Анна поділилася, що проблеми у їхніх сосунках з Сашею почалися за пів року до розлучення. Водночас депресія з обсесивно-компульсивним розладом, яку перед цим поставили Олександру, сильно повпливала на їхнє розставання.
- Зокрема, як розповідав Волошин, Аня докладала зусиль, щоб підтримати його. Однак чоловік відмовлявся від допомоги та віддалявся від коханої, що спричиняло страждання їм обом.
- Згодом, саме Волошин став ініціатором розриву. Водночас, як казала Аня, вона теж розуміла, що це станеться.
- Відомо, що зіркове подружжя намагалося різними способами врятувати шлюб. Вони навіть відвідували психологів та інших спеціалістів, за консультації з якими віддавали шалені кошти, проте все це виявилося марним.