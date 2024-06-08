Покинув Україну та працює за кордоном: де перебуває і чим займається Влад Яма

Хореограф уже давно здобув популярність в українському шоубізнесі. Однак його позиція під час повномасштабної війни значно підірвала авторитет танцівника.

Влад Яма втік з України та наразі перебуває у США. Він запевняє, що всіма силами намагається допомагати нашим військовим і людям, щоб наблизити перемогу. Чим зараз займається хореограф – детальніше в матеріалі Show 24.

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Юність і початок танцювальної кар'єри

Яма народився у Запоріжжі в 1982 році в родині вчителів. Із семи років хлопець почав займатись танцями. Згодом Влад пов'язав своє життя із цим напрямком творчості. Після закінчення школи юнак вступив у Запорізький національний університет на факультет фізичного виховання.

Влад Яма у дитинстві / Фото з інстаграму чоловіка

З 19 років він уже викладав хореографію для різних вікових категорій, а згодом навіть став викладачем у Київському університеті культури.

У студентські роки танцював у танцклубі "Крок", а пізніше – в колективі "Фієста". У Києві почав займатись у "Данс-центрі" та виступати в Українській федерації сучасного танцю.

Влад Яма у юності / Фото з інстаграму танцюриста

Телевізійна кар'єра

На телебаченні хореограф дебютував у першому сезоні проєкту "Танці із зірками". Партнеркою по паркету стала співачка Наталя Могилевська. До слова, тривалий час їм приписували роман.

Пара дійшла до фіналу, однак поступилась першим місцем Олені Шоптенко та Володимиру Зеленському. За декілька років Яма був у складі журі танцювального шоу.

Хореограф 9 сезонів був членом журі проєкту "Танцюють всі", а 5 сезонів – суддею шоу "Україна має талант". У проєкті "Ліга сміху" займав тренерське крісло, а також взяв участь у шоу "Модель XL" у ролі члена журі.

Особисте життя

Зі своєю обраницею Ліліаною чоловік почав зустрічатись ще у 2007 році, а у 2014 – пара відгуляла красиве весілля.

А через півтора року після одруження у подружжя народився син, якого назвали Леон.

Повномасштабна війна та життя за кордоном

Тривалий час після вторгнення не було жодної інформації про те, де перебуває хореограф. Згодом виявилось, що він із дружиною та сином поїхали до США.

Як розповідав сам Яма, 24 лютого 2022 року він був в Україні та допомагав батькам евакуюватись із Запорізької області. Згодом сімейство побуло декілька днів у Європі. Однак як хореографу вдалось покинути територію України – невідомо.

В одному з інтерв'ю Влад розповідав, що у Штатах проводив благодійні майстер-класи, а дружина Ліліана займалась вихованням сина.

У дописах у соцмережах танцівник писав, що його країну знищують, але йому головне, щоб сімʼя була в безпеці. Він подякував ЗСУ та зазначив, що поважає захисників.

Сьогодні хореограф працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є росіяни. Чоловік запевняє, що часто влаштовує різні заходи, на яких збирає кошти на ЗСУ.

Яма навіть публікував світлину зі шпиталю з українськими військовими. Попри таку позицію, Влад нарвався на хвилю хейту зі сторони підписників і колег по шоубізнесу. Лишень одиниці підтримали танцівника у його рішенні виїхати та оселитись у США. Українців також обурює той факт, що чоловік публікує щасливий та яскравий контент із вечірок.

Син Леон почав розвивати акторську кар'єру та навіть встиг знятись у короткометражній картині "Sweet struggle".

Син Влада Ями / Фото з інстаграму чоловіка

Скоріш за все, навіть після перемоги України, хореограф не повернеться додому.