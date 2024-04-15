Зокрема, він розкрив подробиці про свої стосунки зі співачкою. Крім того, Влад розповів про ДТП та сварку з Михайлом Ясинським через гроші.

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Річ у тім, що продюсер Полякової дав коментар на тлі скандалу. Після цього Міцкевич вирішив розставити всі крапки на "і".

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Як Міцкевич прокоментував роман з Поляковою

Інфлюенсер зізнався, що в нього зі співачкою таки були стосунки, а емоційні відео він зняв тоді, коли розійшовся з виконавицею.

У той вечір ми вирішили не спілкуватися, не бачитися. Розставалися. І вона попросила один день переночувати у нас вдома,

– розповів блогер.

Втім, за його словами, тоді виявилося, що у квартирі Ольга проводила час з іншим чоловіком.

Вона була там з другом, я вже знаю, але мене це обурило. І я приїхав на емоціях, їх там вже не було. І записав ті відео,

– пояснив Влад.

Співак зазначив, що вірив у серйозність їхнього роману з виконавицею.

Я її дуже кохав. Багато речей зробив, які можна вважати дуже сміливими й сильними по чоловічому. Я був у рожевих окулярах і дійсно був закоханий, але мене задовбало бути в амплуа коханця, якого весь час десь никають,

– сказав Міцкевич.

Влад додав: "Мені здавалося, що ми хочемо зробити сім'ю, щось цінне. Я намагався якось контактувати з усіма з її оточення, щоб усе було ок. Намагався бути для неї другом, партнером, чоловіком, але все це на жаль для мене було як туман якийсь".



Влад Міцкевич показав нове фото в ліжку з Поляковою / Скриншот з відео

Які ще заяви Ясинського прокоментував Міцкевич

Михайло розповів про ДТП, в яке потрапив виконавець. Тоді він розбив автівку на 160 тисяч гривень.

Обіцяв закрити питання, а зараз ховається і не виходить на зв'язок,

– заявив продюсер.

Водночас Влад повідомив, що спілкується з власником постраждалої машини й зараз активно займається вирішенням цієї ситуації.

Влад Міцкевич спілкується з постраждалим у ДТП / Скриншоти з відео

Щодо скриншоту листування про оплату роботи, яким поділився блогер.



Влад Міцкевич показав листування з продюсером Полякової / Скриншот з інстаграм-сторіс

Він пояснив, що детально не розписував всі розходи Ясинському, бо в той момент був поруч з "людиною, яка спонсорує його сім'ю, його", тобто з Олею Поляковою, і вже з нею все нібито вирішив.

Влад Міцкевич розповів про роман з Поляковою: дивіться відео онлайн