На знімках можна було побачити культове довге волосся та борідку артиста. Крім того, він показав Наталію Могилевську, яка днями побачила вибух на власні очі, в молодості.

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Віталій Козловський показався в молодості

Артист відзначив 20-річчя своєї музичної кар'єри та показав свої архівні фото. На світлинах він постав ще з довгим волоссям і знаменитою борідкою. Крім того, на кадрах з'явилася й Наталія Могилевська.

Рівно 20 років тому розпочалася моя музична дорога. І саме музика займала головну роль у моєму житті,

– зазначив артист.

Водночас він згадав і про сьогодення й підкреслив, що займається не тим, чим хотів, але такі реалії багатьох українців.

"Сьогодні я роблю зовсім не те, що мені подобається. Я ніколи цього не хотів і ніколи не міг подумати, що так усе обернеться… Не лише для мене, а для нас усіх. Зараз мої реалії – не творчість, а терпіння, боротьба і допомога. Дякую долі за всіх і за все", – написав Козловський.

Початок кар'єри Козловського