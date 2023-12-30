На знімках можна було побачити культове довге волосся та борідку артиста. Крім того, він показав Наталію Могилевську, яка днями побачила вибух на власні очі, в молодості.
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Віталій Козловський показався в молодості
Артист відзначив 20-річчя своєї музичної кар'єри та показав свої архівні фото. На світлинах він постав ще з довгим волоссям і знаменитою борідкою. Крім того, на кадрах з'явилася й Наталія Могилевська.
Рівно 20 років тому розпочалася моя музична дорога. І саме музика займала головну роль у моєму житті,
– зазначив артист.
Водночас він згадав і про сьогодення й підкреслив, що займається не тим, чим хотів, але такі реалії багатьох українців.
"Сьогодні я роблю зовсім не те, що мені подобається. Я ніколи цього не хотів і ніколи не міг подумати, що так усе обернеться… Не лише для мене, а для нас усіх. Зараз мої реалії – не творчість, а терпіння, боротьба і допомога. Дякую долі за всіх і за все", – написав Козловський.
Початок кар'єри Козловського
- Свій творчий шлях співак розпочав у 1993 році. Проте справжня слава прийшла до артиста лише у 2002 році після його перемоги у відомому шоу "Караоке на Майдані".
- Цей тріумф відкрив перед ним двері участі в музичному телепроєкті "Шанс", де він протягом року продовжував захоплювати глядачів.
- Цікаво, що особливий стиль Віталія, який характеризувався довгим волоссям і борідкою, вирізняв його серед інших знаменитостей.
- Зазначимо, Козловського позбавили прав на виконання своїх перших хітів, зокрема "Небо плаче грозами", "Пинаколада", "Красота Разлука" та "Холодная ночь". Це рішення пов'язане з порушенням співака контракту з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.