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Віталій Козловський показався на фронті
Артист виставив нове фото, де позував у військовій формі й поділився своїми думками про повномасштабну війну.
700 день пекла в нашій країні. Мрія про перемогу залишається мрією. Віра жевріє, надія не померла, любов до Батьківщини й до людей, які роблять добро, зростає. Дякую всім совісним! Дуже сумую за легкістю,
– зазначив артист.
Хоч виконавець і зізнався, що йому важко створювати музику сьогодні, але поділився, що скоро вийде у світ відображення його думок.
Віталій Козловський у ЗСУ
- На початку літа співак вступив у бригаду Національної гвардії України "Рубіж" після призову на строкову службу, а в липні офіційно присягнув на вірність військовим.
- Вже у вересні Віталій отримав звання артилериста. Втім, вже у жовтні військовий оголосив, що переведеться в іншу військову частину.
- Співак розповідав, що не відчував жодного особливого ставлення чи привілеїв через медійність. Він підкреслив, що в армії до нього ставилися нарівні з іншими.
- Відомо, що зараз військова служба Козловського проходить в Києві.