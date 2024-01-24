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Віталій Козловський показався на фронті

Артист виставив нове фото, де позував у військовій формі й поділився своїми думками про повномасштабну війну.

700 день пекла в нашій країні. Мрія про перемогу залишається мрією. Віра жевріє, надія не померла, любов до Батьківщини й до людей, які роблять добро, зростає. Дякую всім совісним! Дуже сумую за легкістю,

– зазначив артист.

Хоч виконавець і зізнався, що йому важко створювати музику сьогодні, але поділився, що скоро вийде у світ відображення його думок.

Віталій Козловський у ЗСУ