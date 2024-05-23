Світлину, що цікаво, поширили не зіркові батьки, а церковнослужитель Олександр Баричка. Саме він хрестив Оскара.

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Що відомо про хрещення маленького Оскара

Таїнство хрещення відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі у столиці.

Новий воїн церкви Хрестової. Дочекався отримати Оскара,

– зазначив священник, який хрестив малюка.

Він також показав фото, на якому був зображений з Віталієм, Юлією та їхнім малюком. Зіркові батьки позували в білому вбранні, як і їхній син.



Віталій Козловський охрестив сина / Фото з сайту kp.ua

Що відомо про сина Віталія Козловського