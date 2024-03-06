Не пропустіть Віталій Козловський одружився: ніжне фото з таємничою коханою
Що Козловський думає про Кондратюка
Цей козел – він усе зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили. Розумієте? І зараз воно, гнидне, сидить і патякає різну х*рню. А якби в нього з рідних хтось воював, то він би був більш емпатичною людиною,
– заявив співак.
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Чому Козловський має виплачувати кошти Кондратюку
- Віталій та Ігор співпрацювали близько 10 років, випустивши чимало хітів, авторські права на які належать "Українській музичній видавничій групі" Кондратюка.
- У 2012 році співак розірвав контрактні відносини зі своїм наставником, тому не мав права виконувати більшість своїх пісень. Втім, Віталій не зважав на заборону, що призвело до судового позову від продюсера.
- Як наслідок, музиканта зобов'язали виплатити значну суму своєму колишньому наставнику. Цей процес триває й досі.
- Так, після мобілізації Віталія, військова частина відраховувала від його заробітної плати відсоток на погашення виконавчих проваджень. І на користь Кондратюка, і на штраф в держбюджет.
- Втім, нещодавно продюсер заявив, що виплати від співака, які розпочалися у 2023 році, раптово припинилися у жовтні. Тоді Кондратюк також повідомляв, що Козловський винен йому близько 1,5 мільйона гривень.