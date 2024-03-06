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Що Козловський думає про Кондратюка

Цей козел – він усе зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили. Розумієте? І зараз воно, гнидне, сидить і патякає різну х*рню. А якби в нього з рідних хтось воював, то він би був більш емпатичною людиною,

– заявив співак.

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