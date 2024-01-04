Користувачі припускають, що зробили це для того, аби зберегти рейтинги каналу, оскільки в записі концерту, який опублікували на ютубі, все ж можна побачити виступ співачки VERA.

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Виступ Віри Брежнєвої вирізали з новорічного концерту

Віра Брежнєва, нині відомої як VERA, виступила в "Жовтневому палаці" для новорічного концерту "Музична платформа, де заспівала свою україномовну пісню "Дякую". Однак канал "1+1 Україна" вирішив не включати виступ артистки в ефір.

Заради їхнього повернення телебачення не готове втрачати рейтинги: у телеверсії "Музичної платформи", яку у новорічну ніч та 1 січня транслював 1+1 Україна, вирізали виступ VERA aka Віри Брежнєвої. Наразі це не дивно — телеканалам вистачає скандалів з їхніми "стандартними проєктами", аби вигрібати ще й за музичних "гостей",

– припустив "Музвар".

Водночас виступ співачки можна побачити на ютубі "Музичної платформи".

Новорічна "Музична платформа": дивіться відео онлайн

Віра Брежнєва та Україна

До повномасштабного вторгнення співачка жила та будувала кар'єру в Росії.

Вона навіть просила не називати її українською співачкою: "Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній "Пісні року". Сама Україна мене не сприймала українською співачкою. Вважається, щоб бути українською співачкою, у тебе повинні бути пісні українською мовою. У мене їх немає. Плюс коли я прийшла у "ВІАГру", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Я з самого початку, 16 років тому, почала гастролювати по всій СНД".

На початку широкомасштабної війни Брежнєва сказала: "Усі до одного українці благають російських солдатів – не приходьте. Не вбивайте. Немає у цієї війни сенсу. Немає їй виправдання".

У березні 2022 року знаменитість волонтерила в пункті гуманітарної допомоги в Італії та перераховувала кошти на притулок "Місто добра" в Чернівцях.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення виконавиця змінила сценічний псевдонім з Віри Брежнєвої на VERA й почала випускати треки українською.

"Я – Віра. І я – українка. Зараз у моїй країні війна, саме тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сиділи й просто робити хороші справи. Увесь цей час я зі своєю країною, я допомагаю", – сказала на одному зі своїх концертів співачка.