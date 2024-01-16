Це сталося після того, як нещодавно Квіткова неочікувано розкрила правду про те, чи перебуває в стосунках. Так, з'ясувалося, що Даші подобається український футболіст, волонтер та шоумен.
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З ким з відомих холостяків Даша Квіткова б пішла на побачення
Інфлюенсерка поділилася, що їй подобається 23-річний футболіст збірної України та лондонського клубу "Челсі" Михайло Мудрик.
Він мені постійно трапляється зараз у рекомендаціях, і я на нього "залипаю". Я розумію, що він трохи молодший за мене. Я йому ставлю ті лайки, ставлю, але він мене щось не помічає,
– з усмішкою на обличчі розповіла блогерка.
Крім того, Даша розповіла, що з радістю б зустрілася з блогером та волонтером Ігорем Лаченковим, а також шоуменом Євгеном Яновича.
Вона додала: "Ми з Женею спілкуємося, тому так. Вже плануємо піти на каву. Просто вип'ємо каву, бо ми дуже зайняті люди".
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Раніше Даші Квітковій приписували роман з Ігорем Лаченовим. Водночас блогерка спростувала всі чутки, заявивши, що вони з волонтером приколюються і працюють над наближенням перемоги.
Чутки навколо романтичних стосунків Даші Квіткової
- Все почалося з того, що шанувальники почали помічати її спілкування з продюсером Євгеном Таллером, що породило плітки про можливий роман між ними, однак блогерка категорично спростувала це.
"Друзі, благаю. З чоловіками, з якими мене можна побачити й з якими я спілкуюсь, – мене нічого не об'єднує, окрім спілкування і дружби", – говорила інфлюенсерка.
- Згодом, після автокатастрофи Даші в кінці серпня, підписники почали говорити про роман з Михайлом Заливакою. Це припущення базувалося насамперед на тому, що чоловік був з Квітковою під час ДТП і їх неодноразово бачили разом. Крім того, вони навіть фотографувалися в одному і тому ж ліфті.
- Проте блогерка спростувала ці припущення, стверджуючи, що вони з Михайлом просто живуть в одному житловому комплексі, відкидаючи будь-який романтичний зв'язок між ними.