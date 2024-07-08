Вілл Сміт та його дружина втретє стануть батьками, – ЗМІ

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт знову стануть батьками. Схоже, що знаменитостям вдалося подолати кризу у стосунках.

Вілл Сміт поділився радісною новиною з колегами на прем'єрі фільму за його участю "Погані хлопці: Все або нічого". Так ця інформація потрапила у пресу.

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У пресі додають, що Вілл Сміт та його дружина Джада стануть батьками завдяки сурогатному материнству. Та наразі зірки не коментують цю інформацію.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт: що відомо про шлюб

Знаменитості перебувають у шлюбі близько 26 років, вони одна з найзразковіших зіркових пар у Голлівуді. Та восени минулого року Джада зізналась, що з 2016 року пара вже не живе разом. Хоч на документах вони досі чоловік та дружина.

Як розповіла жінка, кожен з них відчуває глибоку любов та повагу одне до одного. Вони готові далі працювати над стосунками та шукати розв'язання ситуації.

У пари є двоє дорослих дітей – 26-річний Джейден та 23-річна Віллоу. Вілл Сміт також має сина Трея від попереднього шлюбу.