У мене стався серцевий припадок, – як чоловік Ольги Кузьменко відчув її смерть
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Віктор Кузьменко спочатку втратив сина, а нещодавно став удівцем. Чоловік вперше розкрив деталі та причини загибелі своєї дружини. До того ж він поділився, що відчув прихід смерті Ольги Кузьменко.
Мама Кузьми Скрябіна була найпалкішою шанувальницею творчості свого сина. Її смерть стала раптовою та неочікуваною для багатьох.
Вас може зацікавити Ми щасливі, – дружина Скрябіна поділилась враженнями від фільму "Я, Побєда і Берлін"
Ольгу Кузьменко здолала тяжка хвороба
Після раптової смерті жінки, сім'я Кузьми довгий час мовчала й не висловлювалася з цього приводу. Однак, нещодавно Віктор Кузьменко, батько Скрябіна, вперше розповів про хворобу дружини. Як виявилося, жінка померла від двох інсультів, а перед цим провела у львівській лікарні 7 місяців.
Її здолала тяжка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові протягом 7 місяців. Спочатку у неї був інсульт, а потім уже лікарі натякнули, що нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була вдома і стався другий інсульт. ЇЇ забрали на швидкій до реанімації, де на наступний день Олі не стало,
– ділиться Віктор.
Як Віктор відчув смерть жінки
Віктор Кузьменко також зізнався, що ніби відчув смерть коханої. У нього вдома раптово стався серцевий напад, і водночас Ольга вже померла у лікарні, про що повідомила йому молодша сестра дружини.
А ще якраз у момент о пів на четверту, в обід, у мене стався такий серцевий припадок страшний. Така стенокардія. І потім Світлана приїжджає з лікарні разом з Вірою, молодшою сестрою Олі, і кажуть: Оля померла о пів на четверту,
– каже Віктор.
Інтерв'ю з батьком Скрябіна: дивіться відео онлайн
Пережити подвійну втрату йому допомагає девіз: "Менше слів – більше діла". Як зізнався Віктор, його життя тримається тільки на "вольовому зусиллі".
Чим зараз займається Віктор Кузьменко
- Після втрати дружини Віктор став жити сам у будинку.
- Зараз він продовжує займатися справою, яку розпочав з жінкою.
- Це майстерня, де вони створювали декоративних ангелів та дзвіночки з кераміки.