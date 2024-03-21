У мене стався серцевий припадок, – як чоловік Ольги Кузьменко відчув її смерть

Віктор Кузьменко спочатку втратив сина, а нещодавно став удівцем. Чоловік вперше розкрив деталі та причини загибелі своєї дружини. До того ж він поділився, що відчув прихід смерті Ольги Кузьменко.

Мама Кузьми Скрябіна була найпалкішою шанувальницею творчості свого сина. Її смерть стала раптовою та неочікуваною для багатьох.

Вас може зацікавити Ми щасливі, – дружина Скрябіна поділилась враженнями від фільму "Я, Побєда і Берлін"

Ольгу Кузьменко здолала тяжка хвороба

Після раптової смерті жінки, сім'я Кузьми довгий час мовчала й не висловлювалася з цього приводу. Однак, нещодавно Віктор Кузьменко, батько Скрябіна, вперше розповів про хворобу дружини. Як виявилося, жінка померла від двох інсультів, а перед цим провела у львівській лікарні 7 місяців.

Її здолала тяжка хвороба. Вона лежала в лікарні у Львові протягом 7 місяців. Спочатку у неї був інсульт, а потім уже лікарі натякнули, що нічого не можуть зробити. Потім вона ще три тижні була вдома і стався другий інсульт. ЇЇ забрали на швидкій до реанімації, де на наступний день Олі не стало,

– ділиться Віктор.

Як Віктор відчув смерть жінки

Віктор Кузьменко також зізнався, що ніби відчув смерть коханої. У нього вдома раптово стався серцевий напад, і водночас Ольга вже померла у лікарні, про що повідомила йому молодша сестра дружини.

А ще якраз у момент о пів на четверту, в обід, у мене стався такий серцевий припадок страшний. Така стенокардія. І потім Світлана приїжджає з лікарні разом з Вірою, молодшою сестрою Олі, і кажуть: Оля померла о пів на четверту,

– каже Віктор.

Інтерв'ю з батьком Скрябіна: дивіться відео онлайн

Пережити подвійну втрату йому допомагає девіз: "Менше слів – більше діла". Як зізнався Віктор, його життя тримається тільки на "вольовому зусиллі".

Чим зараз займається Віктор Кузьменко