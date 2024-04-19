Цікаво, що познайомились вони понад 16 років тому. До того ж Іван Алексєєв опублікував фото, де обіймається з Андрієм Хливнюком.
Не пропустіть Пропали з екранів і змінили імідж: чим зараз займаються легенди "Фабрики зірок" брати Борисенки
Що відомо про стосунки Хливнюка та Noize MC
З'ясувалося, що виконавці познайомилися у Воронежі у 2008 році, коли були хедлайнерами на Дні молоді. Потім, за словами російського репера, вони ще багато разів "дуже душевно перетиналися": у Москві, у Нижньому Новгороді, у Києві та інших містах
Я заслуховувався "Бумбоксом" з їхнього першого релізу ("Меломанія", 2005), а "Діагноз" взагалі знав напам'ять і потихеньку вивчав українську за вкладкою з текстами з того CD,
– поділився Noize MC.
Він зазначив, що 24 лютого 2022 року найперше зателефонував Андрію Хливнюку й днями вони вперше зустрілися в Чикаго, фото з їхньої зустрічі російський артист виставив у своїх соцмережах.
На концерті він сумно пожартував, що юнацькі мрії про гастролі по всьому світу потрібно було формулювати конкретніше. У гримерці двічі підіймали келихи "за людей"
Виконавець українською мовою процитував рядки з треку "Люди" і наголосив, що пишається лідером "Бумбоксу".
Світло переможе темряву,
– підсумував Noize MC.
Що відомо про Noize MC
- Музика Noize MC – поєднання стилів з акцентом на соціальну тематику. За словами самого виконавця, його творчість – це суміш сучасної урбаністичної музики та хіп-хопу. До того ж у репертуарі артиста також є низка антифашистських пісень.
- Noize MC виступав на різних українських літніх фестивалях, серед яких "Захід" та Atlas Weekend. Крім того, у 2017 він став хедлайнером першого фестивалю MRPL City в Маріуполі, виступивши з фрістайл-перформансом, присвяченим місту.
- На початку російсько-української війни, у серпні 2014 року, музикант вийшов на сцену фестивалю "Захід" з прапором України на поясі.
- Після 24 лютого 2022 року репер засудив дії Росії й висловив підтримку Україні. У березні 2022 року він дебютував у кліпі на україномовну пісню "Вуду", присвячену війні між Росією та Україною.
- Ба більше, навесні 2022 року він спільно зі співачкою Монеточкою організував благодійний тур країнами Балтії та Європи, всі кошти від якого підуть на допомогу українцям, які постраждало від війни.
- Водночас вже в листопаді 2022 року Міністерство юстиції Росії визнало його "іноагентом".
- Попри це, у грудні 2023 року репер долучився до збору коштів на допомогу мешканцям Білгороду.