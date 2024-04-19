Цікаво, що познайомились вони понад 16 років тому. До того ж Іван Алексєєв опублікував фото, де обіймається з Андрієм Хливнюком.

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Що відомо про стосунки Хливнюка та Noize MC

З'ясувалося, що виконавці познайомилися у Воронежі у 2008 році, коли були хедлайнерами на Дні молоді. Потім, за словами російського репера, вони ще багато разів "дуже душевно перетиналися": у Москві, у Нижньому Новгороді, у Києві та інших містах

Я заслуховувався "Бумбоксом" з їхнього першого релізу ("Меломанія", 2005), а "Діагноз" взагалі знав напам'ять і потихеньку вивчав українську за вкладкою з текстами з того CD,

– поділився Noize MC.

Він зазначив, що 24 лютого 2022 року найперше зателефонував Андрію Хливнюку й днями вони вперше зустрілися в Чикаго, фото з їхньої зустрічі російський артист виставив у своїх соцмережах.

На концерті він сумно пожартував, що юнацькі мрії про гастролі по всьому світу потрібно було формулювати конкретніше. У гримерці двічі підіймали келихи "за людей"

Виконавець українською мовою процитував рядки з треку "Люди" і наголосив, що пишається лідером "Бумбоксу".

Світло переможе темряву,

– підсумував Noize MC.

Що відомо про Noize MC