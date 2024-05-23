Вона показала, як її виписали з лікарні. На цих кадрах видно новонароджену донечку інфлюенсерки.
Не пропустіть Віталій Козловський охрестив сина Оскара: зворушливі кадри з церкви
Що відомо про дитину Даші Євтух
Наразі блогерка не розсекретила ім'я доньки, лише показала відео з виписки у пологовому. У ролику видно, що привітати молодих батьків прийшлий рідні та друзі. Вони щиро привітали пару з поповнення, подарували їм чимало квітів та подарунків.
Нарешті цей день настав,
– підкреслила під відео новоспечена мама.
Хто ще зі знаменитостей нещодавно став батьками
- У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Марія Яремчук народила. Такі чутки поширилися після того, як соцмережах опублікували відео, де співачка демонструє округлий животик. Водночас офіційного підтвердження від знаменитості поки немає.
- Американська акторка Гіларі Дафф повідомила про поповнення у своїй сім'ї – вона народила четверту дитину, дівчинку на ім'я Таунс Мідоу Бейр. Батьком малечі є чоловік Гіларі Меттью Кома.
- Ще одна голлівудська зірка Камерон Діаз вдруге стала мамою. Акторка народила сина Кардинала Меддена. Раніше у Камерон та її чоловіка вже була донька Реддікс.