Як наслідок, йому інкримінували публічні заклики до зміни меж території та державного устрою України, а також розпалювання національної ворожнечі та заклики до розв'язування агресивної війни.

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Чому Василю Герелло оголосили підозру

Річ у тім, що у 2022 році співак виступив на концерті в Москві, присвяченому окупації Криму, де були інші прокремлівські зірки. Зокрема, гурт "Любе", Олег і Родіон Газманови та Юлія Чичеріна.

У прямому етері він проголосив промову на підтримку президента Росії й ведення агресивної війни проти України,

– зазначили в офісі Генерального прокурора.

Крім того, у 2023 році виконавець співав російський гімн на футбольному матчі. Також він розважав поранених окупантів у госпіталі.

Зазначимо, хоч Герелло народився в Україні, він має громадянство Росії й проживає в Санкт-Петербурзі.

Кому ще з українських зірок оголошували підозру

У лютому СБУ оголосила про заочну підозру зрадниці Таїсії Повалій. Відому артистку звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких колабораціонізм, публічні заклики до ведення агресивної війни, виправдання та визнання збройної агресії Росії проти України. У разі визнання винною співачці може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.