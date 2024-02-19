Вони сфотографувались на тлі гелікоптера. Лише нещодавно Залужний виставляв фото з дружиною у військовій формі та бронежилетах.
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Валерій Залужний показався з дружиною
Колишній Головнокомандувач ЗСУ виставив нову світлину зі своєю коханою. На знімку Залужний обіймає дружину, яка сяє усмішкою, а фоном для пари слугує гелікоптер Black Hawk.
Цікаво, що лише за добу допис зібрав понад 26 тисяч лайків та сотні коментарів. Під дописом українці написали багато компліментів та побажань парі.
- "Найкраще подружжя України";
- "Дуже гарна пара";
- "Маю надію, що ви зараз (нарешті) відпочинете разом з Оленою, командире! Це бажання тисяч військових, які зараз тримають за вас свої кулаки";
- "Які ж ви чудові";
- "Найкращі";
- "Будьте щасливі".
Коментарі під дописом Валерія Залужного / Скриншоти з фейсбук сторінки
Подружнє життя Валерія та Олени Залужних
- Генерал не багато розповідає про свої стосунки з коханою. Водночас відомо, що подружжя разом вже понад 20 років.
- У пари є двоє доньок.
- Через війну Росії з Україною колишній головнокомандувач ЗСУ перебував далеко від дому. Втім, сім'я розуміє та підтримує чоловіка.
- Олена Залужна працює фінансисткою.
- Цікаво, що до повномасштабного вторгнення Валерій з дружиною любили подорожувати, багато гуляти та відкривати для себе нові міста.