Вони сфотографувались на тлі гелікоптера. Лише нещодавно Залужний виставляв фото з дружиною у військовій формі та бронежилетах.

Вас також може зацікавити Велика честь, – Олена Мозгова похизувалася почесною нагородою від Валерія Залужного

Валерій Залужний показався з дружиною

Колишній Головнокомандувач ЗСУ виставив нову світлину зі своєю коханою. На знімку Залужний обіймає дружину, яка сяє усмішкою, а фоном для пари слугує гелікоптер Black Hawk.

Цікаво, що лише за добу допис зібрав понад 26 тисяч лайків та сотні коментарів. Під дописом українці написали багато компліментів та побажань парі.

  • "Найкраще подружжя України";
  • "Дуже гарна пара";
  • "Маю надію, що ви зараз (нарешті) відпочинете разом з Оленою, командире! Це бажання тисяч військових, які зараз тримають за вас свої кулаки";
  • "Які ж ви чудові";
  • "Найкращі";
  • "Будьте щасливі".

Подружнє життя Валерія та Олени Залужних

  • Генерал не багато розповідає про свої стосунки з коханою. Водночас відомо, що подружжя разом вже понад 20 років.
  • У пари є двоє доньок.
  • Через війну Росії з Україною колишній головнокомандувач ЗСУ перебував далеко від дому. Втім, сім'я розуміє та підтримує чоловіка.
  • Олена Залужна працює фінансисткою.
  • Цікаво, що до повномасштабного вторгнення Валерій з дружиною любили подорожувати, багато гуляти та відкривати для себе нові міста.