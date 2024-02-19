Вони сфотографувались на тлі гелікоптера. Лише нещодавно Залужний виставляв фото з дружиною у військовій формі та бронежилетах.

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Валерій Залужний показався з дружиною

Колишній Головнокомандувач ЗСУ виставив нову світлину зі своєю коханою. На знімку Залужний обіймає дружину, яка сяє усмішкою, а фоном для пари слугує гелікоптер Black Hawk.

Цікаво, що лише за добу допис зібрав понад 26 тисяч лайків та сотні коментарів. Під дописом українці написали багато компліментів та побажань парі.

"Найкраще подружжя України";

"Дуже гарна пара";

"Маю надію, що ви зараз (нарешті) відпочинете разом з Оленою, командире! Це бажання тисяч військових, які зараз тримають за вас свої кулаки";

"Які ж ви чудові";

"Найкращі";

"Будьте щасливі".



Коментарі під дописом Валерія Залужного / Скриншоти з фейсбук сторінки Коментарі під дописом Валерія Залужного / Скриншоти з фейсбук сторінки

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