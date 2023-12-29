Вона поширила допис, де пролила світло на міста, які постраждали від обстрілу з боку Росії 29 грудня. Крім того, вона висловила щирі співчуття родинам поранених і загиблих.

Важливо "Знову вкрадені життя": зірки зі злістю та сльозами на очах реагують на ракетну атаку по Україні

Олена Зеленська відреагувала на масовану атаку

Вона поширила допис у соцмережі X, де згадала про міста, які сьогодні, 29 грудня, обстріляли росіяни. Зокрема, перша леді зазначила про Дніпро, Київ, Львів, Харків, Одесу та інші міста. Зеленська висловила співчуття рідним поранених та загиблих і наголосила, що українці неодмінно вистоять у боротьбі з країною-терористкою.

Дуже важка ніч. Атака десятками ракет і дронів. Уражено пологовий будинок і ТРЦ у Дніпрі, будинки в Києві та Львові. Під масованим обстрілом Харків. Вибухи в Одесі, Запоріжжі, інших містах. Мої співчуття рідним загиблих та поранених. Тримаємося разом. Українці сильні. Ми встоїмо,

– підкреслила перша леді.

Ракетна атака росіян

Вибухи чули мешканці Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, а також Хмельницької та Сумської областей.

Відомо, що українські захисники нейтралізували 114 зі 158 повітряних загроз. З них було знищено 27 "Шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.