Гаррі та Меган побажали міцного здоров'я Кетрін, яка бореться з раком. Відомо, що принцеса проходить профілактичну хімієтерапію.

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Як принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на діагноз Кейт Міддлтон

Пара зробила офіційну заяву, де побажали сил Її Високості та королівській родині. Гаррі та Меган мають надію, що принцесі вдасться швидко одужати.

Ми бажаємо здоров'я та зцілення Кейт і її сім’ї, і сподіваємось, що вони зможуть зробити це в приватному порядку та спокої,

– зазначило зіркове подружжя.

Інсайдери повідомляють, що принц Гаррі та його дружина нібито не знали про стан Кетрін, поки про це не стало відомо громадськості. Після цієї новини вони нібито приватно зв'язалися та поспілкувалися з принцом і принцесою Уельськими.