Зірки на передовій: відомі українці, які нещодавно поповнили лави Сил Оборони

У час, коли Україна продовжує боротися за свою незалежність та територіальну цілісність, все більше відомих особистостей приймають рішення долучитися до захисту Батьківщини. Письменники, музиканти, актори та підприємці відкладають свою звичну діяльність та відправляються на фронт.

Важливо, що останнім часом кількість відомих українців, які приєднуються до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, збільшується. Show 24 зібрав інформацію про зірок, які нещодавно долучилися до війська.

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20 червня звістку про приєднання до лав Збройних Сил України повідомив письменник і волонтер Мартин Якуб. Він поширив допис, де розповів, що підписав контракт із ЗСУ та успішно пройшов усі необхідні процедури для вступу на військову службу, включаючи ВЛК. Мартин зазначив, що днями вирушає до навчального центру для проходження військової підготовки.

Також про вступ до війська оголосила акторка Національного драмтеатру імені Лесі України Марія Агапітова. Ще у 2022 році вона стояла у величезній черзі у ТЦК, проте тоді їй відмовили зі словами: "Прийде і твій час".

Ось він і прийшов! Я встаю на захист своєї країни! Але для цього мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає,

– заявила знаменитість.

Для розв'язання цієї проблеми Марія створила збір коштів на необхідне спорядження, включаючи плитоноску, бронеплити, розвантажувальну систему та підсумки. Усі охочі підтримати акторку можуть зробити внесок за номером картки: 5375411219078313 або за посиланням.

Нещодавно засновник видавництва "Лабораторія" та стартапу "Лібраріус" Антон Мартинов отримав повістку. Він уже пройшов усі необхідні медичні комісії та оформив відповідні документи для військової служби.

Не піти мені було б дуже соромно перед собою і сином. Тепер моя дружина візьме на себе додаткове навантаження з бізнесу та з дітьми,

– пояснив Антон.

Сергій Мартинюк, фронтмен популярного українського гурту "Фіолет", наприкінці травня теж прийняв рішення мобілізуватися. Цей крок став результатом тривалих роздумів та ретельного планування. Зокрема, співак чекав, доки його донька підросте, щоб дружині було легше займатися вихованням.

Можна виголошувати багато пафосних слів та декларацій – і це нормально. Але особисто я прагну до чогось елементарного – відчувати свою потрібність, приносити реальну користь у цій боротьбі. Зараз ніхто не має права залишатися осторонь. Це вже давно перестало бути війною ідеологій – це війна за виживання українців. На жаль, це розуміє меншість,

– розповідав артист.

Зауважимо, нещодавно режисерка, драматургиня та громадська активістка Олена Апчел приїхала в Україну після чотирирічного перебування за кордоном. Її повернення супроводжується сміливим кроком – вступом до лав Збройних Сил України.

Наше покоління має можливість боротися за волю і зберегти відроджене. Зараз я просто не уявляю як не стати частиною цього шляху. Хочу лише відповідати своїм цінностям і бути у найтемніші часи поряд з тими, хто десять з половиною років у цій війні,

– підкреслила знаменитість.

У цій добірці не можна не згадати й про те, що троє учасників гурту "Жадан і Собаки", включаючи лідера колективу, приєдналися до лав 13-ї окремої бригади Національної гвардії "Хартія". Зараз музиканти проходять військовий вишкіл.

Ці історії – лише невелика частина того, як українські митці, підприємці та громадські діячі відгукуються на потребу захисту своєї країни. Їхні рішення вступити до ЗСУ та інших військових формувань є потужним сигналом єдності та рішучості українського суспільства. Їхній приклад надихає інших на активну участь у боротьбі за незалежність України, чи то через військову службу, волонтерство, або інші форми підтримки.