5 сучасних українських пісень, які нахабно вкрали росіяни

Росія намагається зруйнувати Україну та все, що з нею пов'язано. Це стосується і культурної сфери: окупанти обстрілюють заклади освіти та видавництва, палять книжки та крадуть пісні, видаючи їх за свої.

Росія постійно вела загарбницьку політику та привласнювала собі український культурний спадок. Це відбувалося як століття тому, так і зараз. Росіяни крадуть мелодії українських артистів, намагаються перекласти тексти пісень на російську та видавати це за "свої творіння". Show 24 розповість про 5 сучасних треків, які нахабно вкрали громадяни країни-агресора.

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Дмітрій Швєц переклав на російську пісню Андрія Кузьменка "Мам". Вкраденим треком він доповнив відеоряд, у якому фігурують російські мобілізовані солдати. Нечуваний рівень цинізму – використовувати твори українців для своєї пропаганди. Дмітрій Швєц вкрав не тільки цю пісню, а ще й "Місця щасливих людей", "Старі фотографії", "Мовчати", "Спи собі сама".

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"Океан Ельзи"

Росіяни покрали кілька пісень українського гурту "Океан Ельзи". Зокрема, пісню "Не твоя війна" вони переклали російською та дали переспівати дітям.

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Хіт Христини Соловій

Ще до повномасштабного вторгнення Паша Ізотов вкрав пісню Христини Соловій "Тримай". Він змінив біт, але залишив вокал співачки на приспіві, зіпсувавши композицію своїм речитативом. Після того, як Ізотов заробив переглядів на чужій роботі, він попросив у Христини Соловій поділитися авторством.

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Крім того, дружина Пєскова Тетяна Навка для свого шоу на льоду вкрала та переклала пісню Христини Соловій "Тримай" російською. Співачка намірена судитися.

Пісня України для Євробачення-2021

SHUM підкорив мільйони слухачів по всьому світу після Євробачення-2021. Росіяни вирішили видати пісню гурту Go_A за свою та спробували його перекласти. Вийшло вкрай недолуго, адже навіть російською композиція не має нічого спільного з традиціями країни-агресора, які оспівує український колектив.

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Колискова Ділі для доньки

Колишній учасник гурту ТНМК Діля кілька років тому створив колискові для своєї донечки. Серед них є франкомовна пісня Ma fille je t'aime, яку росіяни вкрали та опублікували на одному з піратських сайтів. Крім того, вони помістили трек у категорію "русская поп-музыка".

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Насправді росіяни крали та продовжують красти набагато більше українських творів. Вони привласнюють собі народні пісні, використовують треки українських виконавців для пропагандистських концертів чи шоу. Нам слід плекати та захищати цілісність української культури, як і захисники боронять землі.