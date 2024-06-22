10 легендарних українських треків, що підірвали світові чарти

Протягом тривалого часу українські артисти недооцінювали свій потенціал на міжнародній арені. Однак реальність спростовує це упередження.

Сьогодні українська музика знаходить відгук не лише серед вітчизняних слухачів, але й здобуває популярність за кордоном. Show 24 зібрав добірку українських пісень, які стали хітами у світі. Серед них – сучасні треки та народні пісні, що знайшли нове звучання. Ці композиції демонструють багатство української музичної культури та її здатність резонувати з глобальною аудиторією.

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Пісенний конкурс Євробачення неодноразово ставав для українських артистів квитком до світового визнання. Почалося все з "Диких танців" Руслани у 2004 році. Ця енергійна композиція, що поєднала в собі українські етнічні мотиви з сучасним звучанням, не лише принесла Україні першу перемогу на конкурсі, але й стала візитівкою країни на міжнародній арені.

Руслана – "Дикі танці": дивіться відео онлайн

Не можна оминути увагою і виступ Вєрки Сердючки у 2007 році. Хоча Dancing Lasha Tumbai й посіла друге місце, номер української виконавиці назавжди запам'яталася як один з найяскравіших за всю історію конкурсу. До того ж після участі в Євробаченні Вєрка Сердючка знялася у голлівудський комедії "Шпигунка" 2015 року, а легендарна Dancing Lasha Tumbai лунала в фільмі. У цій стрічці також знімалися Джейсон Стейтем, Джуд Лоу та Меліса Маккарті.

Цікаво, що у 2023 році Андрій Данилко оновив текст пісні, замінивши приспів на "Russia goodbye" і виступив з цим треком на щорічному концерті зірок Євробачення Het Grote Songfestivalfeest, який відбувся в Амстердамі.

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai: дивіться відео онлайн

У 2016 році Джамала з композицією "1944" знову привернула увагу світу до України. Глибока й емоційна пісня, присвячена трагічній депортації кримськотатарського народу, не лише перемогла на конкурсі, але й відкрила для співачки двері до світового музичного ринку. Після Євробачення Джа підписала контракт з Universal Music Group, а її альбом "1944" вийшов у Європі та США.

Джамала – "1944": дивіться відео онлайн

Ще один тріумф українців на Євробаченні – перемога гурту Kalush Orchestra у 2022 році. Stefania стала символом незламності українського духу в часи війни. Пісня очолила чарти у багатьох країнах Європи та довгий час трималася на провідних позиціях у глобальному списку світових хітів Spotify.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Композиція, яка останнім часом була у всіх на слуху – трек Teresa & Maria у виконанні alyona alyona та Jerry Heil. Саме з цією піснею дует представляв Україну на Євробаченні-2024. Спочатку вибір треку для міжнародного пісенного конкурсу викликав скептицизм у значної частини українців. Проте дуету вдалося не лише змінити думку співвітчизників, але й досягти дивовижних результатів на самому конкурсі. alyona alyona та Jerry Heil вибороли почесне третє місце на Євробаченні-2024. Успіх пісні не обмежився лише конкурсною сценою. Teresa & Maria здобула величезну популярність на стримінгових платформах, навіть потрапивши до світового чарту iTunes.

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Водночас не лише Євробачення відкриває українським виконавцям шлях до світової слави. У 2018 році гурт KAZKA з піснею "Плакала" довів, що українськомовна музика може підкорювати глобальні чарти. Трек увійшов до ТОП-10 Shazam, а кліп на ютубі на сьогодні переглянули понад 454 мільйони разів.

KAZKA — "Плакала": дивіться відео онлайн

Настя Каменських у 2020 році створила справжній інтернаціональний хіт ELEFANTE, де поєднала українські мотиви з латиноамериканськими ритмами. Під цю пісню знімали масштабні танцювальні челенджі. Її слухали по всьому світу від України до Мексики.

NK – ELEFANTE: дивіться відео онлайн

У 2007 році гурт "ДахаБраха" випустив альбом "Ягудки", в якому була пісня "Шо з-под дуба". Цей трек звучав у другому сезоні американського телесеріалу "Фарго" (2017), а також в рекламному ролику бренду для гоління Девіда Бекхема House 99. Пісня також вперше прозвучала в ефірі американської радіостанції KEXP і в програмі на каналі BBC Two.

"ДахаБраха" – "Шо з-под дуба": дивіться відео онлайн

Особливої уваги заслуговує пісня "Ой у лузі червона калина", яка набула нового звучання та світової популярності після виконання Андрієм Хливнюком у лютому 2022 року. Відео з Софійській площі у Києві стало вірусним, а легендарний гурт Pink Floyd використав запис Хливнюка у своїй композиції Hey, Hey, Rise Up.

Ба більше, "Ой у лузі червона калина" переклали різними мовами. Серед них – сербська, німецька, англійська, французька, польська та гагаузька.

Так, навіть під час повномасштабного вторгнення українська музика продовжує завойовувати серця слухачів у всьому світі, завдяки своїй унікальній автентичності та сучасному звучанню. Артисти демонструють, що культура нашої країни має що запропонувати світові. Вони не лише популяризують українську музику, але й сприяють формуванню позитивного іміджу держави на міжнародній арені. Завдяки їхньому таланту і праці, українська музика звучить далеко за межами нашої країни, надихаючи та об'єднуючи людей у всьому світі.