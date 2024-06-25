Хто з українських артистів до 24 лютого співав російською мовою

Тривалий час український шоубізнес був побудований на піснях, які лунали російською мовою. Артисти в один голос заявляють, що цього вимагала аудиторія, а вони закривали цей запит. Але після 24 лютого 2022 року ситуація й запити докорінно змінились.

Період повномасштабної війни став точкою відліку для трансформації української культури та середовища. Знаменитостям довелось прийняти цей виклик і показати своїм шанувальникам, що вони готові змінюватись і дивувати. Детальніше про це читайте в матеріалі Show 24.

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Які українські зірки співали до 24 лютого російською мовою

Дмитро Монатік

Після початку повномасштабної війни співак перейшов на українську мову спілкування, але був певний, що не перекладатиме свої хіти, які написані російською, адже вони не зможуть набути того ж визнання.

Після того, як Дмитру довелось ховатись у бомбосховищах, переживати російські атаки, він зрозумів, що йому не повертається язик співати російськомовні хіти. Артист почув запит від аудиторії, що вона хоче чути перекладені пісні, тому почав працювати над проєктом оновлення пісень.

MONATIK – Кружить (Repaired): дивитись відео онлайн

За словами Монатіка, на концертах він також перестав співати російською мовою.

Надія Дорофєєва

Українська співачка ще за часів існування гурту "Время и Стекло" виконувала пісні російською мовою. Після закриття проєкту подалась у сольну кар'єру, а треків українською мовою так і не появилось.

Як зізнавалась сама Дорофєєва, після 24 лютого змінились її думки та відчуття. Вона почала випускати нові україномовні пісні, а старі хіти переклала.

DOROFEEVA – Різнокольорова: дивитись відео онлайн

Оля Полякова

Виконавиця тривалий час випускала хіти російською мовою та виступала з ними на масштабних концертах, блог в інстаграмі вела тією ж мовою.

Як і інші артисти, після початку масштабних бомбардувань Росією українських міст, співачка прийняла рішення перекласти пісні. Тепер вони звучать українською мовою, а нові треки уже не пишуться російською.

Оля Полякова – Королева ночі: дивитись відео онлайн

Артем Пивоваров

Український співак, який має велику армію прихильників, на початку кар'єри записував і випускав пісні російською мовою, які згодом ставали хітами. Згодом Артем презентував одночасно дві версії пісень: українською та російською.

Після 24 лютого взяв вектор на українську мову. Зокрема, культурний проєкт "Твої вірші, мої ноти", який присвячений поезії українських діячів, продовжує підкорювати аудиторію.

Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna – Барабан: дивитись відео онлайн

До слова, артист якось заявляв, що єдина пісня, яку він не перекладатиме, так це "Дом". Артем зазначав, що саме таким він пам'ятає свій дім, тому не хоче нічого змінювати.

Тіна Кароль

В української співачки налічується чимало російськомовних хітів. Деякі з них навіть стали саундтреками до серіалів і фільмів. У 2022 році Кароль зробила заяву, що не виконуватиме нічого зі свого російськомовного репертуару.

Якими б хітами вони не були, ми не маємо права виконувати пісні російською, – сказала співачка.

До слова, альбом "Красиво", який вийшов у 2021 році російською мовою, Тіна переклала на англійську. Однак інші хіти співачка відмовилась перекладати на українську, адже "це складно". Вона прихильно ставиться до того, коли інші пробують переспівати її треки українською, але сама вона цього не робитиме.

Тіна Кароль & SHUMEI – Стерва: дивитись відео онлайн

Володимир Дантес

Після 24 лютого співак повністю перейшов на українську мову, навіть на рівні побуту. Він розповідав, що саме Дмитро Монатік надихнув його перекласти російськомовні треки.

Дантес ділиться, що захоплений процесом перекладання хітів на українську мову. Окрім переспіву вже відомих пісень, артист пише й випускає нові композиції, але вже одразу українською.

VOLODYMYR DANTES – Чуєш: дивитись відео онлайн

Наталія Могилевська

Співачка зазначала, що на початку її кар'єри вона мала написані пісні українською мовою, але тоді це було "не модно". Уже на той час у неї була пісня "Місяць", яка стала хітом.

Усі свої перші кроки я робила і не забуваючи українську культуру, українську мову от настільки, наскільки це було можливо тоді, на початку, – пояснила Могилевська.

Деякі російські хіти виконавиця уже переклала, а нові пісні звучать українською мовою.

Наталія Могилевська – Під ковдрою: дивитись відео онлайн

Quest Pistols Show

Український гурт, який здобув славу завдяки російськомовним хітам. Однак ті пісні, які команда вирішила адаптувати під українську мову, здобули повторну популярність.

QUEST PISTOLS – Ти Неймовірна: дивитись відео онлайн

З різною періодичністю гурт продовжує випускати пісні українською мовою.