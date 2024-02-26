З'ясувалося, що пара для цього розглядає лише Україну. Цікаво, що під час пологів Євген і Наталія планують знімати контент.
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Дружина Євгена Кота зізналася, де народжуватиме дитину
Наталія розповіла, що вони з чоловіком поки не прийняли остаточного рішення про те, який пологовий будинок обрати, проте рішуче налаштовані народжувати в Україні.
Нам нецікаво народжувати десь за кордоном, хочемо, щоби це було вдома, на рідній землі. У нас чудові лікарі, у нас багато можливостей зробити це безпечно. І завжди є, у разі чого, рідні люди поруч,
– наголосила Татарінцева.
Крім того, стало відомо, що подружжя планує партнерські пологи.
"Будемо танцювати, співати в цей момент, знімати контент. І потім з цього сміятися", – зазначила танцівниця.
Євген Кот і Наталія Татарінцева чекають на первістка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Євген Кот і Наталія Татарніцева чекають на первістка
- Хореограф і гімнастка намагалися завагітніти близько чотирьох років, втім їм діагностували безпліддя.
- Всупереч невтішним прогнозам лікарів, пара продовжувала працювати з репродуктологом і готуватися до лікування методом ЕКО.
- Євген і Наталя також розглядали можливість усиновлення, однак вони не втрачали надії, що зможуть зачати дитину природним шляхом.
- Водночас саме тоді, коли пара нарешті відпустила ситуацію і перестала так сильно хвилюватися, вони отримали чудесну звістку про те, що стануть батьками цього року.