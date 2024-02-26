З'ясувалося, що пара для цього розглядає лише Україну. Цікаво, що під час пологів Євген і Наталія планують знімати контент.

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Дружина Євгена Кота зізналася, де народжуватиме дитину

Наталія розповіла, що вони з чоловіком поки не прийняли остаточного рішення про те, який пологовий будинок обрати, проте рішуче налаштовані народжувати в Україні.

Нам нецікаво народжувати десь за кордоном, хочемо, щоби це було вдома, на рідній землі. У нас чудові лікарі, у нас багато можливостей зробити це безпечно. І завжди є, у разі чого, рідні люди поруч,

– наголосила Татарінцева.

Крім того, стало відомо, що подружжя планує партнерські пологи.

"Будемо танцювати, співати в цей момент, знімати контент. І потім з цього сміятися", – зазначила танцівниця.



Євген Кот і Наталія Татарінцева чекають на первістка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Євген Кот і Наталія Татарніцева чекають на первістка