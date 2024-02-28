Музикант висловився щодо того, чи мають артисти йти воювати. Нещодавно про це також говорив Дзідзьо.

До теми Учасник Kalush Orchestra чесно сказав, чи зможе Україна перемогти на Євробаченні-2024

Тимофій Музичук висловився про мобілізацію

Учасник Kalush Orchestra вважає, що ті зірки, які активно допомагають в популяризації української культури та зборах коштів для війська, є більш ефективними в тилу, ніж на передовій.

Я думаю, що артисти, які приносять і роблять щось для перемоги, так як ми, наприклад, їздимо, популяризуємо українське і збираємо кошти на ЗСУ, принесуть більше користі, збираючи кошти і займаючись волонтерською діяльністю, а не будучи на фронті,

– зазначив Тимофій.

Що інші артисти казали про мобілізацію