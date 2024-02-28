Музикант висловився щодо того, чи мають артисти йти воювати. Нещодавно про це також говорив Дзідзьо.
До теми Учасник Kalush Orchestra чесно сказав, чи зможе Україна перемогти на Євробаченні-2024
Тимофій Музичук висловився про мобілізацію
Учасник Kalush Orchestra вважає, що ті зірки, які активно допомагають в популяризації української культури та зборах коштів для війська, є більш ефективними в тилу, ніж на передовій.
Я думаю, що артисти, які приносять і роблять щось для перемоги, так як ми, наприклад, їздимо, популяризуємо українське і збираємо кошти на ЗСУ, принесуть більше користі, збираючи кошти і займаючись волонтерською діяльністю, а не будучи на фронті,
– зазначив Тимофій.
Що інші артисти казали про мобілізацію
- Український співак Коля Сєрга переконаний, що долучатись до війська сьогодні дуже важливо, інакше "фронт просяде і вся наша країна перетвориться на Бучу".
- Pianoбой вважає, що часто артисти можуть зробити більше для перемоги, беручи участь у гастролях, благодійних концертах та зборах коштів для Збройних Сил України.
- Дзідзьо заявив, у військо мають йти підготовлені люди, а ними мають керувати досвідчені військові керівники. Водночас він вважає, що всі громадяни повинні відігравати активну роль у боротьбі з Росією. Тож, якщо все ж таки держава кличе воювати, то треба воювати.
- Водночас артист Гарік Кричевський переконаний, що артистам мають видати "бронь", щоб вони безперешкодно продовжили виступати й в такий спосіб допомагати країні.